Dorel Vișan, dezvăluiri din culisele filmului ”21 de rubini”, în care joacă alături de Mickey Rourke. Secretele actorului, la 85 de ani EXCLUSIV

La cei 85 de ani ai săi, Dorel Vișan nu a stat prea mult pe gânduri, înainte de a accepta propunerea de a juca într-un nou film artistic, „21 de rubini”, al preotului-regizor Ciprian Mega, cu distribuție de Hollywood. Marele actor ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri, că ușoarele ezitări avute inițial nu au fost datorate în niciun caz vârstei.

Dorel Vișan ne-a dezvăluit cum își păstrează spiritul tânăr:

„La mine, nu vârsta a avut un rol de jucat în toată povestea asta. Fiindcă eu mă ghidez de ceva vreme după o veche învățătură tibetană care susține, pe scurt, că ai vârsta pe care tu însuți o spui minții tale.

Ca atare, nu contează că am trecut de ceva vreme de pragul a 80 de ani. Fiindcă eu am ales să am 50 de ani, iar vârsta asta i-am transmis-o și minții mele. Așa că am bolile vârstei de 50 de ani, mersul la fel ca la 50 de ani.

otrivit învățăturii tibetane, la un anume moment al vieții tale poți alege, ca bărbat, vârsta de 50 de ani, în timp ce femeile pot alege pragul de 40 de ani. Și îi impui minții acest prag al propriei tale existențe. Iar asta face să nu mai conștientizezi restul anilor”, ne-a spus el, pentru Playtech Știri.