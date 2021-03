În ce a investit Titi Aur un milion de euro. Afacerea genială din pandemie

Pentru mulți români numele de Titi Aur este legat de mașini, curse de anduranță și campionate de rally. Puțini știu, însă, că fostul pilot român are o afacere în care a investit câteva milioane de lei. În afară de școala de pilotaj, celebrul fost pilot are și o afacere cu produse tradiționale.

Constantin Aur, sau Titi Aur cum îl știe toată lumea, este unul din cei mai titrați piloți români de curse de raliu. Recent a decis să investească câteva milioane de lei și în altceva, decât Academia de Pilotaj. Deși i-au mers bine afacerile, în această perioadă a trebuit să se reorienteze și el către ceva care să-i aducă beneficii. În anul care tocmai s-a încheiat Titi Aur a decis să ridice de la zero o altă afacere.

Este vorba de o linie de producție de produse tradiționale românești, ”Artisan Gourmet”. După cum povestește chiar el, este o afacere în care a investit aproape un milion de euro. În afară de linia de producție de mezeluri cu produse eminamente naturale românești, a mai deschis și două magazine în București, unde se vând produsele ”Artisan Gourmet”.

Decizia de a se reorienta a venit ca efect al situației de Pandemie în care s-a aflat România anul trecut, și încă se mai află și astăzi. De altfel, fostul mare pilot, Titi Aur, a recunoscut faptul că a fost nevoit să se reinventeze în această perioadă.

Afacerea sa de la Academia de Pilotaj a mers bine, dar, așa cum declară chiar Titi Aur, și-a ”desfăşurat activita­tea în jurul unei părţi din economie destul de volatile, care se opreşte de fiecare dată atunci când economia are o problemă”.

Pentru noua afacere era nevoie de un spațiu ofertant dar și de tehnologia necesară și omologată pentru producție. Așa că decizia de a-și deschide linia de producție în Buftea, a venit tocmai ca urmare a acestor criterii. În acest moment Titi Aur are 11 angajați, iar magazinele în care-și vinde produsele sunt două la număr.

Primul l-a deschis în zona Calea Floreasca, din Capitală, la finele anului trecut. Pe rafturile magazinului, în afară de mezelurile 100% naturale, se mai regăsesc brânzeturi, produse de bă­că­nie, vegetariene sau de post, dar şi dulciuri. Planul imediat este de a intra și în alte lanțuri de magazine cu produse naturale și eco-boi, cum ar fi cei de la Naturalia.

”Toată viaţa mi-am desfăşurat activita­tea în jurul unei părţi din economie destul de volatile. Parte care se opreşte de fiecare dată atunci când economia are o problemă. Pandemia ne-a oprit activitatea mie şi celor 65 de colegi de la Academia Titi Aur. Înainte făceam cam 2 milioane de euro pe an. Acum suntem la 30% faţă de cum eram înainte de pandemie.

Văzând această situaţie, am decis să fac ceva sigur. Aşa că am mers pe producţie, în zona de mâncare. Nu știam nimic despre producţia de preparate din carne. Am deschis o unitate de producţie la Buftea şi două magazine în Bucureşti. Facem produse din carne, le vindem în magazinele noastre şi vrem să intrăm şi în alte magazine“, le-a povestit Titi Aur celor de la ZF.