Specialiștii nu mai au încredere în Simona Halep. Ce au decis

Simona Halep este sută la sută vindecată după infectarea cu noul coronavirus și gata să revină la antrenamente. Nu are prea mult timp la dispoziție, în condițiile impuse de organizatorii de la Australian Open. Craig Tiley, directorul turneului, anunță că jucătorii ar urma să fie chemați la Melbourne încă din luna decembrie. Se vor antrena timp de două săptămâni într-o bulă, iar apoi ar putea avea programat și un turneu WTA. Pentru ca startul la Australian Open să se dea pe 18 ianuarie.

Specialiștii și-au pierdut încrederea în Simona Halep, pe care nu o văd favorită la Australian Open. După ce pregătirea ei a fost afectată de infectarea cu noul coronavirus, dar și pentru că a dezamăgit la Roland Garros. Totuși, cota pe care au oferit-o pentru o victorie a Simonei la Australian Open este inexplicabil de mare: 11,00! Naomi Osaka, jucătoare de pe locul 3 mondial, este favorită în opinia bookmakerilor. I-au oferit niponei cota 7,00.

Simona Halep, văzută la egalitate cu Bianca Andreescu! Deși cea din urmă nu a mai jucat de mai bine de un an!

Osaka nu a mai jucat de la US Open, dar prestațiile ei de la New York au fost cu adevărat impresionante. A câștigat competiția după o finală cu Victoria Azarenka. Prestațiile ei au fost bune și la Western&Southern Open, celălalt turneu disputat după reluarea sezonului. Dar a abandonat înainte de finala cu aceeași Azarenka. În schimb, la Australian Open 2020, Osaka a dezamăgit. A fost eliminată încă din turul 3.

A doua favorită a bookmakerilor este Ashleigh Barty, cotă 9,00, iar alegerea este cu siguranță surprinzătoare. Chiar dacă vorbim despre jucătoarea de pe locul 1 mondial. Poziție pe care Barty o deține, însă, aproape exclusiv datorită perfromanțelor din 2019. Pentru că în 2020 a jucat foarte puțin. Ultimul meci oficial disputat de Barty a fost în luna februarie. Când pierdea în fața Petrei Kvitova la Doha. În 2020 a reușit să câștige un singur turneu, cel de la Adelaide, în ianuarie. Iar la ediția precedentă de Australian Open pierdea în semifinale, învinsă de Sofia Kenin.

Poate cu atât mai surprinzător este ca bookmakerii îi acordă Simonei Halep aceeași cotă pe care i-o dau și Biancăi Andreescu. Și jucătoarea născută în România, care reprezintă Canada, are tot 11,00. Asta deși Andreescu are mai bine de un an de când nu a mai jucat un meci oficial. Ultimul a fost chiar înfrângerea în fața Simonei Halep, la Turneul Campioanelor, în octombrie 2019.

Tot cota 11,00 a primit și Serena Williams. O jucătoare foarte puternică, dar care la 39 de ani pare din ce în ce mai departe de un nou titlu de Grand Slam. Sofia Kenin, deținătoarea titlului, a primit cotă 13,00 pentru un nou trofeu. Iga Swiatek, campioana de la Roland Garros, a primit cotă 15,00, iar Victoria Azarenka are cotp 17,00.