Ce mesaj le-a dat Simona Halep medicilor de la Matei Balș. Reacțiile fanilor au fost total neașteptate

Simona Halep a fost bolnavă de coronavirus, însă jucătoarea de tenis și-a revenit complet de virus, iar acum este în afara oricărui pericol. Astfel, sportiva a ținut să le mulțumească medicilor pentru că au avut grijă de ea.

Ce mesaj le-a dat Simona Halep medicilor de la Matei Balș

„Multumesc echipei de la Matei Bals pentru intreg suportul depus in aceasta perioada”, a scris Simona Halep pe retele de socializare. Fanii i-au transmis mesaje de felicitare, însă au existat și voci care au contestat-o acerb. Așadar, pe rețeaua de socializare au existat și mesaje negative la adresa jucătoarei noastre de tenis, care s-a fotografiat alături de echipa de cadre medicale care i-a fost alături.

”Noroc ca te cheama Simona Halep. Altii mor nebăgati in seama pentru ca doctorii, asistentele sau infirmierele nu intra in saloane. Dezumanizare totala în multe spitale din Romania”. ”Pacat imi erai simpatica, dar m-ai dezamagit. Stiu ca ai facut bani e meritul tau, dar sa iei parte la mascarada covid…Trist, Simo!„, ”De ce era nevoie de o astfel de poza? Tu, in haine de strada, alaturi de echipa care teoretic,dupa astfel de circumstante, schimba tot echipamentul. La ce v-a folosit poza? Ca echipa e camuflata?”, ”Lumea de rând , cei „infectați ” nu mai ies din spitale, nici unul viu, toți sechestrați!! Numai vedetele astea ies îmbrățișate de medicii din spitale și tratați în 3 zile … baaaa, mă lași!”, sunt doar câteva dintre mesajele celor care au contestat mesajul și fotografia postate de Simona Halep pe Facebook.

Simona Halep s-a vindecat de coronavirus

În plus, Simona Halep a anunțat și pe Twitter că s-a vindecat de coronavirus.

”100% recuperată”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Sportiva, care este locul doi WTA la finalul sezonului 2020, o să poată ieși, astfel, din izolare, la 10 zile de la primirea rezultatului pozitiv al testului de COVID-19.

Menționăm că Simona Halep a avut, în ultimele 10 zile, simptome specifice COVID-19, după cum a mai anunțat unul dintre antrenorii săi, Artemon-Apostu Efremov, însă starea sa generală a fost una bună.

”Simona e în regulă, s-a autoizolat, are simptome medii și sper să se refacă cât mai repede. Am fost destul de surprins, pentru că Simona e destul de atentă, grijulie, tot timpul a respectat măsurile, însă, după cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu când și de unde a luat. Nici ea nu știe”, a precizat Artemon-Apostu Efremov, la Digi Sport, pe data de 1 noiembrie.