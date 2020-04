Speak și Ștefania au pierdut marea finală a sezonului 3 Asia Express, deși au luptat extrem de strâns contra echipei câștigătoare, formată din Sorin Bontea și Răzvan Fodor.

Speak și Ștefania, primele reacții după ce au pierdut marea finală Asia Express. Mesajele i-au emoționat pe fani

Speak și Ștefania au ținut să le mulțumească fanilor de pe Instagram pentru că le-au fost alături pe tot parcursul aventurii Asia Express, Drumul Comorii.

”In momentul asta nu am foarte multe cuvinte… Dar tot ce pot spune este MULTUMESC din tot SUFLETUL! Revin cu mai multe cuvinte…”, a scris Speak pe Instagram, primind zeci de mii de like-uri și de felicitări. ”Felicitări pentru parcursul frumos și să vă bucurați unul de celălalt.👏”, au răspuns fanii.

Ștefania a transmis și ea gânduri pentru cei de acasă care au urmărit-o.

”DOAMNEEE, CÂTE EMOTIII!!❤️ Am resimțit toate emoțiile finalei, am resimțit tristețea și bucuria ultimelor clipe din @asiaexpressromania ❤️ Chiar dacă nu am câștigat trofeul, am câștigat cea mai de preț comoară, PE NOI 2

❤️ MULȚUMIM vouă, celor ce ați trăit emoțiile noastre din față televizoarelor, celor ce ne-au trimis sute de mesaje de susținere, încurajare și iubire❤️❤️❤️ 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 cea mai minunată comunitate❤️❤️❤️❤️❤️ GATA, SUNT LEȘINATĂ DE EMOȚII”, a spus Ștefania.

A fost o luptă extrem de strânsă

Asia Express și-a desemnat câștigătorii. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și Ștefania au fost cele două echipe care s-au luptat pentru marele premiu de pe Drumul Comorilor, în valoare de 30 000 de euro, după o cursă greu de imaginat prin Taipei. Concurenții au fost supuși la mai multe probe, dar scorul a fost mereu strâns. Câteva minute au făcut însă diferența între marele câștigător și pierzător, astfel că Sorin Bontea și Răzvan Fodor au reușit să ajungă primii la Gina Pistol și implicit destinația finală. ”Doamne Ferește!”, a repetat Sorin Bontea, după anunțarea câștigătorului, fiind în stare de șoc. Ștefania mărturisea că nu știe de obicei să piardă, iar astfel, o asemenea înfrângere o va ajuta să se maturizeze, crede ea. „Nu mă consider pe locul 2, eu mă consider pe locul 1 la Asia Express”.