Oase, fost concurent la show-ul TV Asia Express, a făcut dezvăluiri picante din culisele emisiunii. Oase a câştigat competiţia din sezonul 2 a concursului, iar în acest sezon a fost pe post de prezentator.

Ce spune Oase despre câștigătorii Asia Express: “Nu mă așteptam!” Cu câți bani au plecat acasă

Oase a făcut dezvăluiri sezaţionale din culisele emisiunii concurs Asia Express. Fost concurent şi actual prezentator, Oase a dat detalii din culisele Asia Express înainte de începerea sezonului 3 al concursului în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”. Oase este câştigătorul sezonului 2 al emisiunii, împreună cu CRBL.

În actualul sezon, Oase a stat în spatele producției, astfel încât, a avut rolul de coprezentator în sezonul 3 al emisiunii Asia Express. Oase a pândit concurenţii pentru a vedea cum îşi duc aceştia probele la final. În plus, a rămas uimit de ceea se s-a întâmplat la filmări. Astfel, câştigătorul sezonului 3 rămâne unul surpriză.

Sezonul 2 Asia Express, un sezon incredibil

“Sezonul acesta, eu am rămas surprins. Am văzut echipele, mi se păreau super tari, dar când am văzut ce s-a întâmplat şi trecând toate echipele prin toate stările şi momentele, nu ştiu ce să zic. Nu ştiu dacă e mai bun sau nu sezonul, dar mi se pare incredibil. Nu mă aşteptam să câştige cine a câştigat. Dacă aş fi făcut pariuri înainte să plec, pierdeam grav rău de tot”, a spus Oase.

Stând în spatele show-ului, Oase a reuşit să vadă mai în detaliu părţile negative şi pozitive ale echipelor, precum şi al fiecărui concurent. Oase crede că s-au făcut multe greşeli în acest sezon şi nu ştie cum s-a putut întâmpla asemenea lucuri.

Stresul, vinovat de multe greşeli ale concurenţilor

Oricum, stresul din concurs îşi pune amprenta pe toţi concurenţii, astfel că din cauza grabei aceştia uită multă detalii. În plus, producătorii Asia Express i-au spus că şi el făcea astfel de greşeli în sezonul 2 al concursului.

“Erau anumite probe când îi vedeam, ajungeam înaintea lor şi mă ascundeam și vedeam cum fac probele. Vedeam cum în disperarea aia, faci totul greşit. Eu calm, în spate, eram Dar de ce face aşa, că e mai simplu aşa şi îmi spun băieţii din producţie: Aşa făceaţi şi voi!”, a dezvăluit Oase. După ce marţi Câtălin Ristea și soţia sa, Adda, au părăsit Asia Express, echipele care îşi vor juca ultima carte sunt Speak și Ștefania și Răzvan Fodor și Sorin Bontea. Una dintre cele două echipe va pleca acasă cu marele premiu de 30.000 de euro.