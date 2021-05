Soțul Mariei Macsim Nicoară, prins cu minciuna? Ce le-a declarat polițiștilor, de fapt

Cazul sopranei Maria Macsim Nicoară a șocat pe toată lumea. Accidentul casnic pe care l-ar fi suferit artista a făcut-o să stea în comă mult timp, după care a decedat.

Sora ei l-a acuzat pe soțul mezzosopranei că ar fi fost vinovat de moartea Mariei.

Se pare că acesta a făcut declarații contradictorii în presă, mai ales că a așteptat 8 ore până să cheme o ambulanță după ce ar fi găsit-o căzută la baza scărilor din casă.

Din declarațiilor martorilor au fost de-a dreptul șocante, iar asta pentru că au ieșit la iveală informații referitoare la violențele la care era supusă Maria Macsim Nicoară.

Codrin Nicoară a negat toate aceste informații și spune că nu a văzut atunci când partenera lui a căzut de pe scări.

Ea a fost în vizită la părinții ei, am mai stat un pic de vorbă. Mi-a zis că vrea să facă un duș. A pus ceva la cuptor la bucătărie să facă, a dat drumul la boiler. Pe la 9 am zis că mă retrag. După aia, na, știu că a făcut duș”, a povestit Codrin Nicoară a doua zi după incident, asta deși inițial prezentase o altă variantă a poveștii.

Am găsit și niște urme de vomă pe perete. A vomitat pe perete înainte de a cădea și ulterior pe covor, acolo unde a căzut. Nu avea nicio afecțiune înainte de asta. Cred că a făcut un puseu de tensiune. Nu ne-am certat înainte.

„În momentul în care a căzut, eu nu am văzut. A fost o singură dată Poliția, două persoane. Le-am arătat unde a căzut.

El a mai spus că nu crede că artista a căzut de pe scări, ci s-a împiedicat din cauza faptului că îi er rău. Mai mult, soțul artistei a spus că ea vomitase înainte să devină inconștientă.

„Am văzut în baie maioul, deci s-a schimbat. Când a căzut, era îmbrăcată în pijamale, deci iar se schimbase.

Cred că i s-a făcut rău. Ideea este că a coborât cu o farfurie de mâncare în mână. Bănuiala mea este că a căzut pe covor, nu pe scările astea nenorocite. Dacă cădea pe scări, farfuria se spărgea automat. Deci a vărsat pe perete în coborâre, după care a căzut pe stânga jos, pe covor.

Avea și farfuria în mână. Ori s-a dezichilibrat, ori o s-a făcut rău. Eu am găsit-o jos pe covor. Eram la parter când s-a întâmplat. Am auzit în mod direct. Eram acolo, dar nu am văzut, că dormeam”, a mai spus Codrin Nicoară.