Soțul Biancăi Drăgușanu, umilit public. Lovitura fatală de pe filiera amantei rusoaice

Soțul Biancăi Drăgușanu, umilit public de un urmăritor de-al său de pe rețelele de socializare! Alex Bodi a fost făcut de râs de un internaut, după marea împăcare cu Bianca Drăgușanu. Internautul a făcut referire și la așa-zisa amantă a omului de afaceri, cu care a petrecut după despărțirea de Bianca Drăgușanu.

Alex Bodi a fost făcut cu ou și cu oțet de un internaut, chiar pe pagina de socializare a omului de afaceri. ”Prietenul” său virtual l-a criticat în termeni duri pe Alex Bodi, după aparițiile televizate în care a făcut-o de râs pe Bianca Drăgușanu, imediat după ce s-au despărțit, iar acum s-au împăcat din nou.

Alex Bodi și Bianca s-au retras la vila din Mediaș a afaceristului, unde au stat singuri aproape o săptămână, încercând să reînnoade relația lor de iubire. În acest timp, afaceristul a postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare care transmiteau faptul că el și Bianca sunt singuri împotriva lumii. Această afirmație a fost taxată drastic de un internaut, care l-a umilit public pe afacerist.

„Nimic nu-i mai nasol decat un barbat…ma rog “barbat” care isi bate joc in gura mare la TV de o femeie care practic din asta traieste! Ok, ea toata viata a fost batuta de tigani, frustrata etc.. e normal sa fie “dusa” si sa se poarte ca o nebuna la 40 de ani…dar nu inteleg care-i “faza” cu barbatul “afacerist” plin de bani cu private jet etc…sau ce o fi …sa mergi la tv sa o faci de 2 bani ca pe urma sa pui o poza “noi impotriva lumii”, a postat bărbatul.

„Lol, cui ii pasa daca nu te bagai tu in seama??? Si sincer slabe sanse ca una ca Daria Radionova sa se uite la cocalaru’ asta pt ca fata stie ce vrea de la viata! E superba are bani…nu e toata vai de ea plastic cu copil care il creste masa si care fuge dupa “mafioti” care trag “palme” deci lasa vrajeala. Adevarul e ca mai mult de Bianca Dragusanu NU POTI!! bafta!!”, a încheiat internautul.