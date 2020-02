Puterea Dragostei: După ce l-a umilit în fața întregii țări, Turcu a luat o decizie definitivă referitor la Roxana

Tturcu a decis ce va face în privința poveștii de iubire cu Roxana! Concurentul de la Puterea Dragostei a găsit singura opțiune de a scăpa cu o imagine mai curată din tot scandalul cu iubita sa din casă. Ce spune bărbatul după ce a fost umilit în fața unei țări întregi chiar de cea de care era îndrăgostit?

Relația cu năbădăi dintre Turcu și Roxana a luat sfârșit, după acuzațiile nenumărate de ifidelitate! Nu numai fanii show-ului iubirii de bucură de acest lucru, ci și colegii de platou. Majoritatea concurenților din casa Puterea Dragostei s-au săturat până peste cap de scandalul dintre foștii iubiți.

Deși nu doar odată au încercat să întrevină între ei, încercând să-i calmeze, tinerii nu au reușit să ajungă la un numitor comun cu aceștia. După ce Turcu a fost de-a dreptul umilit în fața unei țări întregi, după ce și-a ieșit din minți și s-a bătut parte în parte cu iubita lui, a decis să renunțe definitiv la relația cu acesta.

„De ce ai stat cu mine dacă vrei pe altele?? Ce nu înțelegi? Mă minț pe față? Doar eu sunt de vină, nu, tu n-ai făcut nimic. Nu trebuia să accepți pedepsele cu nimeni. Eu ce am făcut, am făcut în fața ta și doar ca să te fac gelos. Să vadă lumea acum cu câte vorbești și cu câte mă înșeli! Numai eu am picat prost, eu mi-am luat-o, vreau să pice și ei prost. Pleacă acasă, du-te la iubitele tale”

Roxana

„Tu n-ai făcut nimic? Eu n-am făcut nicio pedeapsă. Eu am acceptat pedeapsa cu Ella pentru că am stabilit amândoi că nu vom face asta, iar în ziua aia ea tocmai făcuse două pedepse. Eu nu înțeleg, am refuzat tot până atunci. Mint eu, mă scuzați, bine. I se pare că i-am făcut eu nu știu ce. Bine că toto tu sari calul și tot eu sunt vinovat”

Turcu