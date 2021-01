Soția unei vedete din România s-a vaccinat anti-covid-19. Ce a pățit în primele 24 de ore

Soția unei vedete din România a arătat ce înseamnă și cât contează puterea exemplului. Aceasta s-a vaccinat anti-COVID-19. Cum au văzut fanii aceast eveniment și care sunt impresiile partenerei personajului celebru în primele 24 de ore după ce i s-a administrat serul?

Soția unei vedete de la noi s-a vaccinat anti-COVID-19

Soția lui Lucian Mîndruță s-a vaccinat anti-COVID-19, iar mulți dintre fanii prezentatorului care au văzut fotografia cu ea au apreciat și detaliile pe care aceasta le-a oferit tuturor despre evoluția stării sale de sănătate în urma administrării serului.

Medicul Ioana Mîndruță s-a numărat printre cadrele medicale de la Spitalul Universitar din București care au primit doza de vaccin împotriva COVID-19. Soția jurnalistului a postat ulterior și impresiile despre ser.

Specialistul s-a vaccinat în cursul zilei de sâmbătă, iar duminică la prânz le-a arătat prietenilor virtuali buletinul de vaccin. „La 24 de ore de la vaccinare pot spune ca am avut ceva durere la locul injectarii, amorteala usoara pe mana, febra moderata in cursul serii. Azi nu mai am aproape nimic, poate un pic de jena la miscare in umar. Toata experienta comparabila cu orice alte vaccinari anterioare. Rapelul peste 3 saptamani”, a detaliat Ioana Mîndruță.

„M-a certat că e iar e dezordine în bucătărie, deci n-au modificat-o genetic”

„Tot respectul doamna doctor!!! Va multumesc pt. tot ce ati facut pentru mine. Datorita dumneavostra am o viata normla. Multumesc”, „Tot respectul doamna doctor!!! Saptamana viitoare o sa ma inscriu si eu pe o lista de asteptare🙂Multa sanatate va doresc!!!”. „Cu tot respectul ,doamna doctor pentru încurajare , si să nu mai văd atâtea părerii contra , despre acest vaccin !”, au fost doar câteva din reacțiile primite la postarea acesteia din mediul online.

„Dacă tot m-au întrebat mulți care sunt efectele secundare la vaccin, aveți în postarea ei experiența soției mele. Eu, ca observator independent, pot doar să vă spun că de dimineață m-a certat că e iar e dezordine în bucătărie, deci e bine, n-au modificat-o genetic…)))”, le-a mărturisit prezentatorul internauților într-o notă amuzantă.

Reacțiile adverse ale unor persoane care au ales să se vaccineze

„Comitetul naţional pentru coordonarea vaccinării anti-COVID informează sâmbătă că, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor puse la dispoziţie de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor, au fost imunizate împotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 1.586 de persoane. În total, dintre cei peste 13.242 de imunizaţi, 27 au avut reacţii adverse, comune şi minore, dintre care: 4 – reacţii locale cu durere la locul injectării, iar 23 – reacţii generale (febră, cefalee, mialgii, astenie, alergii de tip urticarie). Programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20,00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17,00 – 20,00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare, mai precizează Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19”, arată agerpres.ro.