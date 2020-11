Lucian Mîndruță critică decizia prefectului Berbeceanu. Ce greșeală ar fi făcut, de fapt

”Citesc pe undeva ca se pune problema inchiderii parcurilor noaptea. Ma scuzati, dar cine a venit cu ideea asta nu cred ca are alt scop decat sa duca in derizoriu povestea cu lupta cu Covidul. In acest moment avem in Bucuresti o multime de alte locuri in care oamenii se strang unii in altii ZIUA. Metrou, transport in comun. Birouri.