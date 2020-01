Soția lui Victor Ponta s-a iubit cu Mihai Morar și Tudor Chirilă. De ce s-au încheiat cele două relații ale Dacianei Sârbu

Daciana Sârbu, soția fostului premier Victor Ponta, a avut o relație de câteva luni cu Mihai Morar, în anul 2005. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către realizatorul radio și TV, care a fost cumpărat de Daciana la un târg de bărbați, eveniment care a avut loc în clubul Bamboo.

Soția lui Victor Ponta s-a iubit cu Mihai Morar și Tudor Chirilă

Relația dintre Daciana Sârbu și Mihai Morar a început în anul 2005, când actuala soție a fostului premier Victor Ponta l-a cumpărat pe realizatorul radio și TV la un târg de bărbați. Cei doi au stat împreună doar câteva luni.

„Ieșim împreună de câteva săptămâni. Nu îmi place să vorbesc despre viața mea personală. Este un start! Este o întâmplare că este o persoană publică. Putea foarte bine să nu fie. Este vorba de un om. Nu știu dacă este vorba de dragoste, ci mai degrabă de respect reciproc și apreciere”, a declarat la acea vreme Mihai Morar.

Daciana Sârbu a mărturisit la un moment dat că l-a plăcut foarte mult și pe Tudor Chirilă.

„L-am cunoscut în vară, când l-am rugat să mă ajute cu bilete la “Vreau să mă întorc bărbat”. Spectacolul a fost fascinant și mi-am spus că ar trebui să îl cunosc mai bine pe Tudor. Ceea ce s-a și intamplat. E foarte talentat și deștept, nu e fițos și pot sș discut cu el aproape orice”, a declarat Daciana Sârbu în urmă cu mai mulți ani.

După un timp, Daciana a mai spus: „Fără să spun nimănui, am pus busuioc sub pernă în noaptea de Bobotează ca să-mi visez ursitul, dar am avut coșmaruri. Mi-a plăcut foarte mult Tudor Chirilă, dar nu a fost să fie. Încep să cred și eu că băieții buni sunt luați.”