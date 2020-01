Ce mașină conduce Mihai Morar. Prezentatorul de la Antena Stars a scos o avere din buzunar

View this post on Instagram

Il cunosc pe @mihaimorar demult,de cand aveam vreo 23ani…mi-a dat sansa sa lucrez cu el si sa invat televiziune.M-a lasat sa iau interviuri,sa pun intrebari si sa fiu alaturi de el in platoul emisiunii pe care o prezinta de atatia ani “Rai,da buni” zi de zi,vreme de 3 ani,sa fi fost chiar 4. A venit randul mei acum sa il invit in emisiunea mea @ceamaitaredinparcare si sa imi prezinte bijuteria pe 4 roti pe care mandru o conduce sau mai bine zis,de care se lasa condus. Multumesc pentru tot,Mihai! ❤️ u know😊