Soția lui Traian Băsescu, apariție surpriză, în mijlocul oamenilor. Nu a mai fost văzută așa

Maria Băsescu, soția lui Traian Băsescu, fostul președinte al României în perioada 2004-2014, pare a se bucura de clipele în care se poate ”delecta” la cumpărături, ca o simplă bunicuță.

Soția lui Traian Băsescu, apariție surpriză, în mijlocul oamenilor

Cu toate că are dreptul, potrivit legii, ca aceasta să fie însoțită de SPP ca să fie protejată secundă de secundă, Maria Băsescu preferă discreția la cumpărături.

Astfel că, recent, paparzzi WoWbiz au zărit-o pe fosta Primă Doamnă a României, la cumpărături, în timp ce se uita, cu mare grijă, la raionul cu jucării dintr-un supermarket. Atentă fiind la fiecare jucărie, Maria Băsescu era total absorbită de momentul shopping-ului. De altfel, soția lui Traian Băsescu este fericita bunică a patru nepoței, așadar nu a observat deloc privirile care i se aruncau de către alți cumpărători aflați și ei acolo. Aceasta a fost îmbrăcată lejer, astortând culorile hainelor. Aceasta a purtat însă regulamentar și masca de protecție și s-a plimbat minute în șir printre acele rafturi cu jucării, semn că era hotărâtă ca de sărbători să le facă multe surprize nepoților pe care îi are atât de la Elena, cât și de la Ioana, cele două fiice pe care le are cu fostul președinte Traian Băsescu, la ora actuală europarlamentar.

De altfel, Maria Băsescu a fost întodeauna apreciată de către criticii de modă pentru felul în care aceasta se îmbracă, întotdeauna în ton cu evenimentul unde se afla, și nici cei mai ”cârcotași” nu au reușit să îi găsească hibe la vreo ținută abordată. Cu toate acestea, Maria Băsescu nu a fost o prezență activă, ci mai repede una extrem de discretă.

Maria Băsescu, o prezență mereu discretă

În plus, Traian Băsescu a povestit că soția sa a preferat mereu să se ocupe de familie, iar în prezent, la vârsta de 69 de ani, este foarte apropiată de fiicele sale, ajutându-le în creșterea copiilor. Și nu o dată paparazzi au surprins-o pe aceasta în compania nepoțeilor săi.

De menționat este și că Maria Băsescu a fost casnică vreme de 37 de ani.

”De 15 ani sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și imi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret ca n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația. Oricum, acum e prea târziu. După o pauza de 15 ani e greu să-ți reiei activitatea. Mi-am ieșit din mână, cum se spune”, avea să declare Maria Băsescu.