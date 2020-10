Soția lui Ștefan Stan, de urgență la spital. Simona e gravidă în 9 luni și i s-a făcut rău

Cântărețul Ștefan Stan urmează să devină tătic pentru prima oară. Chiar în acest moment el trece prin mari emoții. Soția lui este pe cale să nască, iar acesta a dus-o de urgență la spital.

Surse apropiate lui Ștefan Stan au declarat pentru Cancan.ro că, artistul care a câștigat ”Vocea României” și-a urcat soția în mașină și a accelerat maxim până la spital, unde Simona a fost preluată de medici, iar la scurt timp a aflat că va rămâne internată. Vestea bună pentru Ștefan este că fetița care ar urma să se nască la începutul lui noiembrie este bine.

La sfârșitul lunii aprilie, primul câștigător la ”Vocea României” și soția lui Simona au anunțat că vor avea un copil. Cei doi își doreau foarte mult să fie părinți și abia așteaptă să-și țină bebelușul în brațe.

Cântărețul a cerut-o de nevastă pe Simona într-un restaurant din Londra. Potrivit dezvăluirilor artistului, femeia pe care o iubește a primit un inel de plastic de la unul din paharele de pe masă, în locul inelului de logodnă.

”Am fost în Londra la un concert, și am luat-o și pe ea. Într-una din seri, am mers la un restaurant, și, fără să mă gândesc, am luat inelele de plastic de la paharele de pe masă, m-am așezat în genunchi și i-am spus că vreau să fim împreună pentru totdeauna, iar acele «bijuterii» inedite ne vor duce în fața ofițerului stării civile.

Eu și Simona ne cunoaștem de patru ani, am avut o relație cu sincope, aș putea spune, dar, până la urmă, ne-am regăsit și ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt. Acum, cred că nu aș mai putea trăi fără ea absolut deloc. Mi-ar fi imposibil. Este sufletul meu”, a mai mărturisit Ștefan Stan.