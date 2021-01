Soția lui Silviu Prigoană a spus adevărul despre afacerist. Așa ceva nu ar zice Bahmu, niciodată

Mihaela, femeia care îl face acum fericit pe Silviu Prigoană, a vorbit despre relația cu acesta. Solista a cam dat din casă. Ce a mărturisit despre celebrul afacerist?

Mihaela Prigoană este femeia care i-a oferit din nou liniștea pe care a tânjit-o atât de tare Silviu Prigoană. Deși nu mulți mai sperau să-l vadă înhămat într-o nouă căsnicie după peripețiile din mariajul cu Adriana Bahmuțeanu, iată că Mihaela i-a cam pus capat și l-a făcut să nu se gândească la altă opțiune. Cei doi sunt extrem de fericiți, se comportă ca doi îndrăgostiți la început de drum, deși relația lor a trecut testul timpului, iar discreția îi însoțește mai mult decât niciodată.

Mihaela Prigoană a dat din casă și a dezvăluit cum se înțelege cu copiii lui Silviu. Blondina și-a deschis sufletul așa cum rare ori o face și a venit cu câteva mărturisiri mult așteptate de fanii afaceristului.

Detaliul care a atras atenția a fost cel despre mama milionarului. „Bunicul nostru e foarte bine, sănătos, ne amuză în fiecare zi cu povești de ale lui. Ne poartă la toți de grijă, e un bunic special. Primii ani a fost puțin așa… până s-a acomodat, a rămas fără soție, nu a fost simplu dar acum e fericit cu noi, e ca și un copil, se bucură de orice. Ieșim împreună la plimbare, povestim, citim. El spune că sunt fata lui mult visată”, a spus Mihaela Prigoană pentru Antena Stars, în exclusivitate.

Soția lui Prigoană a spus despre el că seamănă cu ambii părinți, iar despre soacra acesteia a menționat că e o persoană minunată cu care s-a înțeles încă de la început. „Cred că Silviu seamănă mai mult cu mama, dar are și foarte mult de la tatăl lui. Tatăl lui e un om mai calm, își face timp să analizeze lucrurile, Silviu e mai vulcanic. Cu soacra mea m-am împrietenit repede”, a continuat ea.

„Când am venit în 2015 la București, acasă la Silviu, ea era acolo cu soțul ei și făcea niște controale medicale și când m-a văzut am stat și am povestit și mi-a zis un lucru pe care nu o să-l uit niciodată, că: „să știi că ai venit la bărbatul din cea mai albă pâine”. Mi-a zis că i-ar plăcea foarte mult să rămân aici. A fost o femeie foarte minunată”

Mihaela, soția lui Silviu Prigoană (Sursa: Antena Stars)