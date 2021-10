Soția lui Sebastian Chitoșcă i-a dat o nouă ‘palmă’ Faimosului de la Survivor. Mesajul subtil din online

Scandalul divorțului dintre Sebastian Chitoșcă și soția lui Alexandra continuă. Frumoasa șatenă i-a pregătit o nouă lovitură fostului Faimos de la Survivor România 2. Despre ce este vorba, de fapt.

S-a rupt lanțul de iubire dintre Sebastian Chitoșcă și frumoasa lui parteneră Alexandra. Cei doi au decis să divorțeze la scurt timp după ce fostul fotbalist de la FCSB s-a întors din Republica Dominicană, acolo unde a participat la sezonul 2 Survivor România.

Chiar dacă Sebastian Chitoșcă a venit hotărât să repare greșelile trecutului și să se bucure de o viață fericită alături de soția lui, Alexandra nu a fost de aceeași părere. Mai mult de atât, șatena a cerut ordin de restricție împotriva fostului Faimos de la Survivor și chiar și-a schimbat și numele de familie din Chitoșcă în Tudor, semn că nu vrea să mai aibă de-a face cu fostul ei partener.

În cazul în care Sebastian Chitoșcă încalcă legea și se apropie de fosta lui partenernă, fostul Faimos riscă o amendă de 250 de mii de euro sau să petreacă timp în spatele gratiilor.

Fiind extrem de activă pe rețelele de socializare, Alexandra a fost întrebată care este citatul ei preferat, iar răspunsul ei pare să fie un mesaj indirect către fostul ei soț, bănuiesc urmăritorii fetei de pe Instagram.

Fostul Faimos de la Survivor România sezonul 2 a avut parte de o surpriză de zile mari pe TikTok, acolo unde a fost abordat de o fostă concurentă de la iUmor. Cristina Șchiopu l-a consolat pe Sebastian Chitoșcă atunci când a auzit că este în proces de divorț.

„Cristina: Am vorbit cu un prieten de-al tău și mi-a zis: ”nu-l știi pe Sebi?”. I-am zis că n-am de unde să te știu și apoi mi-au zis urmăritorii să intru cu tine că ești pe live. Și mi-au zis că ești tipul pe care l-a părăsit… mă rog… Și chiar mă uitasem acum 2 zile la o emisiune unde povesteai și mi-a părut super-rău. Și de asta am zis, intru cu el ca să-i ridic puțin moralul, că viața merge înainte. Lasă că vine altă fată!”

Sebi: Normal că vine, noi să fim sănătoși, că le ducem pe toate.

Cristina: Ai jucat la Steaua, ești fotbalist?

Sebi: Am fost, nu mai sunt. Am renunțat ca prostul la 26 de ani, am plecat din țară….

Cristina: Înseamnă că ai fost un jucător bun.

Sebi: Am fost, am fost bunicel, așa.”, a decurs dialogul dintre Sebastian Chitoșcă și Cristina Șchiopu pe TikTok.