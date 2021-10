Sebastian Chitoșcă, dialog neașteptat cu o fată celebră în online-ul românesc: ‘E șmecheră’

Sebastian Chitoșcă a avut un dialog neașteptat cu o tânără celebră. Fata este cunoscută în mediul online. Fostul sportiv de la ‘Survivor România’ susține că se mândrește cu cea care îl consolează.

Conversații între Sebastian Chitoșcă și o tânără celebră din online

Sebastian Chitoșcă a avut parte de o întâlnire la ceas de seară cu o tânără celebră. Apariția celor doi împreună a avut loc în online. Mai exact, fostul sportiv de la ‘Survivor România 2021’ a conversat cu Cristina Șchiopu, fostă concurentă de la iUmor.

Blondina era deja cunoscută în momentul în care a pășit pe scena de comedie. Aceasta face furori pe Tik Tok în special unde se postează spunând glume și situații amunzate din viața sa în care să se identifice toată lumea.

Susținătorii celor doi vorbesc deja despre o idilă dintre ei, mai cu seamă că tânăra cu siguranță ar fura ochii oricui. Sebastian Chitoșcă a fost cel abordat pe Tik Tok de Cristina, ulterior fiind chiar consolat de aceasta. Chiar fanii celor doi i-au sugerat oltencei să intre în live cu fostul fotbalist pentru a schimba unele vorbe, mai cu seamă după ce fata a aflat că au un prieten comun.

„Lasă că vine altă fată”

Cristina: Am vorbit cu un prieten de-al tău și mi-a zis: ”nu-l știi pe Sebi?”. I-am zis că n-am de unde să te știu și apoi mi-au zis urmăritorii să intru cu tine că ești pe live. Și mi-au zis că ești tipul pe care l-a părăsit… mă rog… Și chiar mă uitasem acum 2 zile la o emisiune unde povesteai și mi-a părut super-rău. Și de asta am zis, intru cu el ca să-i ridic puțin moralul, că viața merge înainte. Lasă că vine altă fată!”

Sebi: Normal că vine, noi să fim sănătoși, că le ducem pe toate.

Cristina: Ai jucat la Steaua, ești fotbalist?

Sebi: Am fost, nu mai sunt. Am renunțat ca prostul la 26 de ani, am plecat din țară….

Cristina: înseamnă că ai fost un jucător bun.

Sebi: Am fost, am fost bunicel, așa.

„Mă dau și eu mare cu ea aici”

Cristina a continuat să-l tragă de limbă în legătură cu ceea ce simte acum și pentru a afla cum a reușit să treacă peste această situație. Fostul sportiv a dezvăluit că timpul le rezolvă pe toate, dar este greu pentru că s-a terminat o relație de lungă durată în care a crezut.

Cristina: Mă bucur că ești bine. Dar știu că nu ești bine.

Sebi: N-ai cum să fii… măi, foarte bine nu ești, că sunt 8 ani de zile în care ai muncit, ai tras ca un câine… Dar e mai bine așa, cu forța nu se poate.

Cristina: Și decât să stea cineva care nu te mai iubește lângă tine, nu se merita.