Mesajul subtil pe care i l-a transmis Sebastian Chitoșcă soției sale. Cum încearcă s-o împace

Sebastian Chitoșcă încearcă să se împace cu frumoasa lui soție. De când s-a întors din Republica Dominicană, unde a participat la Survivor România sezonul 2, fostul fotbalist de la FCSB și partenera lui de viață s-au despărțit. Ce se întâmplă acum între cei doi.

Viața lui Sebastian Chitoșcă s-a schimbat radical după ce s-a întors de la Survivor România. Fostul Faimos și soția lui s-au despărțit, iar fostul fotbalist speră ca partenera lui de viață să revină la sentimente mai bune și să se reconcilieze în curând.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra au fost căsătoriți timp de șapte ani, iar cei doi păreau extrem de îndrăgostiți. Reamintim că fostul Faimos a încălcat regulamentul emisiunii Survivor România pentru a-i trimite un SMS soției sale, făcând rost de telefonul mobil atunci când membrii echipei de producție ai emisiunii nu au fost observat gestul fostului fotbalist.

Recent, sportivul a postat pe contul său de Instagram o imagine care a ridicat multe semne de întrebare. Cei doi soți s-au despărțit, iar vedeta a părăsit căminul conjugal. Fanii lui Sebastian Chitoșcă sunt de părere că postarea lui Chitoșcă de pe Instagram pare să aibă un mesaj cu subînțeles pentru Alexandra, soția lui.

„Să am încredere în tine e decizia mea. Să îmi dovedești dreptatea e șansa ta”, a scris Sebastian pe Instagram.

Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, a cerut ordin de restricție pentru a-l ține la distanță pe fostul Faimos de la Survivor România. Fostul fotbalist nu are voie să se apropie de fosta lui parteneră nici la 20 de metri distanță. În caz contrar, vedeta riscă pedeapsa cu închisoarea sau o amendă de 250.000 de euro.

„Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro. Nu i-am facut absolut nimic.

Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta.

N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta n-o sa mai dea ochii cu mine pentru ca eu nu-mi doresc. Am si plecat din Germania ca sa nu mai fiu in stresul ala”, a mărturisit Sebastian Chitosca recent.