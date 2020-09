Ilie Năstase are patru fete și un băiat. În fiecare an, el scoate din buzunar sume colosale de bani pentru copiii săi. Astfel, fiicele pe care le are cu Amalia Năstase ar primi aproximativ 1 milion de euro în fiecare an.

Ilie Năstase, viață de nabab!

Este considerat unul dintre cei mai iubiți tenismeni ai României din toate timpurile, un sportiv care a scris istorie pe plan internațional, un nume de referință în tenisul internațional. Dacă pe plan profesional nu a avut cusur, pe plan personal, Ilie Năstase a avut o viață extrem de tumultuoasă iar palmaresul personal aproape că îl întrece pe cel profesional. Ajuns la vârsta de 74 de ani, acesta a dezvăluit că, de-a lungul anilor, i-au trecut prin pat peste 2500 de femei.

I-au trecut prin așternut peste 2500 de femei

Pe cinci dintre reprezentantele sexului frumos le-a și luat de soții, însă patru mariaje au avut un sfârșit zbuciumat și costisitor pentru fostul tenismen. Ilie a bifat cea de-a cincea căsătorie chiar în vara acestui an, atunci când a dus-o în fața altarului pe Ioana Simion, o frumoasă brunetă în vârstă de 45 de ani. Prima femeie care a reușit să îl ducă pe sportiv în fața altarului a fost Dominique Grazia, un superb manechin de origine belgiană, care l-a făcut pe Nasty tată pentru prima dată. Au mai urmat apoi căsniciile cu Adelaide Alexandra King, Amalia Teodorescu și Brigitte Sfăt.

Nu se uită la bani atunci când vine vorba de copiii săi

În total cinci copii, patru băieți și o fată, dintre care doi sunt înfiați. Deși fostele soții nu au numai cuvinte de laudă la adresa acestuia, Ilie Năstase a fost mereu un tata dedicat. Deși nu petrece mult timp cu odraslele sale, el are grijă ca moștenitorilor săi să nu le lipsească absolut nimic. Astfel, el le-a cumpărat copiilor săi proprietăți, i-a trimis la cele mai bune școli ale lumii, iar pe unii dintre ei i-a ajutat să demareze propriile afaceri.

Fiicele lui Ilie Năstase primesc 1 milion de euro

El nu a uitat nici de mamele acestora, cărora le-a asigurat tot confortul încă de la divorț. Dintre cei cinci moștenitori, Ilie Năstase este cel mai apropiat de fiicele pe care le are cu Amalia. Astfel, conform apropiaților, Ilie Năstase le-ar da fiicelor sale, Emmei și Alessiei, aproximativ un million de euro pe an. În acești bani intră taxa la școala privată, plata bonelor și a șoferilor, cursurile private și taxele la sporturile pe care cele două le practică etc.