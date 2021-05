Soția lui Cristian Țânțăreanu s-a îmbolnăvit din cauza pandemiei. Ce s-a întâmplat cu ea

Cristian Țânțăreanu este cunoscut drept un petrecăreț, așa că nu s-a ferit de vacanțe nici măcar în pandemie. Afaceristul a făcut aceste călătorii și din cauza stării de sănătate pe care soția lui a avut-o.

Cristian Țânțăreanu spune că nu s-a ferit să meargă în vacanțe, deși este pandemie. El a spus că nu a respectat neapărat măsurile impuse de autorități, însă a reușit să scape fără să fie infectat cu virusul care face ravagii în toată lumea. El a povestit că unul dintre motivele pentru care a ales să meargă în străinătate în vacanțe este pentru că soția lui intrase în depresie.

“Eu mască nu am purtat, dar m-am ferit. Nu cred că am scăpat de pandemie. M-am întors din Egipt, acolo ăia care nu purtau mască erau amendați. Nevastă-mea, cu bolile astea intrase în depresie, plângea de se rupea la nenorocirile altora. Anul ăsta am mers în trei vacanțe.

Am fost în Tenerife și Grecia pe la începutul anului și apoi Egipt. În Egipt am fost 20 de persoane, cu nepoți cu tot. Prima zi în care a dat voie la boșorogi, am fost la Buftea și m-am vaccinat cu toți boșorogii după mine. Așa putem face și noi chefuri. Eu nu înțeleg ce e în capul unora care nu vor să facă vaccinul”, a spus Țânțâreanu.