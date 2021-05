Soția lui Cristian Țânțăreanu s-a îmbolnăvit din cauza pandemiei. Ce s-a întâmplat cu ea

Vremurile pe care le trăim nu au fost deloc ușoare pentru soția lui Cristian Țânțâreanu. Aceasta suferă enorm din cauza pandemiei de coronavirus. Ce s-a întâmplat cu soția cunoscutului afacerist?

Soția lui Cristian Țânțăreanu, suferință uriașă în pandemie

Cristian Țânțăreanu este unul din cei mai controversați afaceriști din vremurile trecute. Acesta este cunoscut pentru felul nebunesc de a trăi viața și de a se distra indiferent de cât ar arăta vârsta din buletin. Bărbatul a decis să plece în vacanțe pe toată această perioadă fără să se teamă de virus.

Un minus care i-a umbrit fericirea a fost starea de sănătate a soției sale. Omul de afaceri a dezvăluit că deși nu a respectat măsurile impuse de autorități, s-a ferit pe cât posibil și a avut grijă să nu contacteze virusul, mai cu seamă că se află în categoria de risc.

Acesta a pus punctul pe „i” și a detaliat că în timp ce mulți se temeau să facă mai multe drumuri la supermarket el se ducea cu familia departe de meleaguri pentru a savura fel și fel de peisaje.

Din păcate, lucrul care l-a întristat a fost faptul că din cauza acestor vremuri partenera sa a intrat în depresie. Pandemia a afectat-o psihic, iar în multe dintre zile plângea necontrolat numai gândindu-se la ce se întâmplă.

„Plângea de se rupea la nenorocirile altora”

“Eu mască nu am purtat, dar m-am ferit. Nu cred că am scăpat de pandemie. M-am întors din Egipt, acolo ăia care nu purtau mască erau amendați. Nevastă-mea, cu bolile astea intrase în depresie, plângea de se rupea la nenorocirile altora. Anul ăsta am mers în trei vacanțe.

Am fost în Tenerife și Grecia pe la începutul anului și apoi Egipt. În Egipt am fost 20 de persoane, cu nepoți cu tot. Prima zi în care a dat voie la boșorogi, am fost la Buftea și m-am vaccinat cu toți boșorogii după mine. Așa putem face și noi chefuri. Eu nu înțeleg ce e în capul unora care nu vor să facă vaccinul”, a declarat Cristian Țânțăreanu, arată cancan.ro.