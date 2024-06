Soția fotbalistului Gabi Enache dă din casă. Dezvăluirile făcute de superba Lena despre familia ei: „Se ceartă de 10 ori pe zi” EXCLUSIV

Lena Enache este una dintre cele mai frumoase femei din showbizul românesc. Soția fotbalistului Gabi Enache se poate declara o femeie fericită. Este mamă a doi copii care îi fac viața minunată: Sofia, fiica sa cea mare dintr-o relație anterioră, și Edan, copilul pe care îl are cu Gabi Enache. Blondina ne-a oferit un interviu exclusiv despre rolul de mamă, dar și despre relația dintre cei doi copii ai săi.

Cum se înțeleg cei doi copii ai Lenei Enache: „Se ceartă de 10 ori pe zi”

Soția lui Gabi Enache își ocupă majoritatea timpului liber cu creșterea celor mici. Chiar dacă este nevoită să petreacă mult timp cu copiii, iar de multe ori alege să își lase planurile personale deoparte, Lena Enache se simte împlinită să îi știe pe cei mici bine și fericiți.

Lena și Gabi Enache au împreună un băiețel în vârstă de 5 ani, însă fiecare mai are câte o fetiță din relațiile anterioare. Blondina mai are o fiică adolescentă din relația cu handbalistul Mihai Rohozneanu, iar fotbalistul mai are un copil din relația cu fosta soție, Mădalina, de care s-a despărțit cu scandal. Lena ne-a dezvăluit cum se înțelege fiica sa cea mare cu Edan:

„Sofia este un copil senzațional și de multe ori stau și mă gândesc că se acceptă foarte bine cu fratele ei, Edan. Este și o diferență destul de mare între ei doi. Sofi îi citește, se joacă împreună, iar Edan chiar de la ea a deprins matematica, de exemplu. Ea se juca de-a școala cu el și de la ea a deprins lucrurile astea vis-a-vis de școală. Îi citește și în limba engleză. Deci, Sofi îi oferă mult timp lui Edan, cu toate că, el se plictisește la un moment dat și el începe să o tachineze, să o piște, să o gâdile și atunci începe cearta și mă strigă pe mine. Se mai ceartă, se mai ciondănesc de 10 ori pe zi, minim. Nu există altfel.”, ne-a declarat Lena Enache, soția lui Gabi Enache, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Lena Enache, despre rolul de mamă de adolescentă

Lena ne-a mai vorbit despre rolul de mamă de adolescentă și provocările care vin odată cu creșterea fiicei sale, Sofia: