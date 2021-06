Chiar dacă Sorin Pușcașu a părăsit competiția Survivor România 2021, acesta a început să ofere mai multe detalii despre ce se întâmplă cu adevărat în Republica Dominicană după ce a ajuns în țară. Fostul Războinic a trebuit să renunțe la show pentru că s-a confruntat cu probleme medicale, dar nu a uitat de persoanele ce i-au fost alături la filmări și s-a reunit cu mai mulți colegi.

Pentru că Sorin Pușcașu a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Survivor România 2021, fanii au vrut să știe totul despre scandalurile ce au loc în Republica Dominicană. Încă de când a ajuns înapoi în România, fostul concurent își ține fanii din mediul virtual la curent cu tot ce face, așa că acesta a decis să vorbească despre certurile dintre persoanele ce au rămas în Republica Dominicană. El le-a dezvăluit admiratorilor că nu se mai uită la emisiune, dar telespectatorii ar trebui să își dea seama de adevărata față a unor vedete.

„Tot primesc mesaje si mi se cere părerea de ceea ce s-a întâmplat aseară. Eu nu stiu, că eu nu mă uit la emisiune, am înțeles că este un război între fete și băieți sau ceva de genul și că băieții acum sunt falși sau nu știu exact…eu am plecat din competiție, de acum înainte trebuie să vă dați voi seama dacă am avut sau n-am avut dreptate cu ce-am vrut să arăt. Nu mai am nicio treabă, nu știu, nu mă interesează. Nu mă lupt cu oamenii care nu se pot apăra.”, a transmis Sorin Pușcașu.