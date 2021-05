Sorin Pușcașu, față în față cu Teo Trandafir. Cine a fost marea dezamăgire a lui: atenție, nu este Albert

Fostul războinic se află acum din nou acasă! Controversatul concurent din tabăra albastră vine cu mărturisiri din culisele show-ului sportiv pe care l-a părăsit și care i-a oferit experiența vieții sale. Ce a spus despre foștii colegi și cine a fost marea lui dezamăgire?

Sorin Pușcașu, despre dezamăgirea de la Survivor România: nu e Albert

Iată că Sorin a părăsit competiția după multe luni de chin, neajunsuri și neputințe. Acesta a fost recent eliminat din show-ul sportiv în cadrul unui consiliu de urgență în care moderatorul a anunțat că toată călătoria albastrului se încheie din motive medicale.

Tânărul își dorea enorm să ajungă măcar până în final, mai cu seamă că primea toată energia și gândurile bune de acasă să mai reziste ediție de ediție. În cele din urmă, după discuțiile cu medicul a hotărât că este mai bine să pună sănătatea pe primul loc,

Invitat în platoul Teo Show, Sorin Pușcașu a dezvăluit câteva impresii despre tot ce a însemnat competiția Survivor pentru el, provocările cu care a stat față-n față, dar și dezamăgirile resimțite pe toată această perioadă.

Este deja cunoscut că majoritatea conflictelor din tabăra albaștrilor erau între acesta și Albert, dar cu toate astea nu a avut cuvinte prea grele doar în dreptul sportivului care a rămas în emisiunea din Dominicană. Marea lui dezamăgire a fost chiar Marilena. Iată mai jos cum i-a descris pe fiecare în parte și ce crede, de fapt, tânărul despre cei cu care a trebuit să conviețuiască!

„A fost pentru mine o dezamagire!”

Albert: neasumat

Maria Hingu: Nu pot sa vorbesc intr-un singur cuvant despre Maria! Ma apuca si emotiile cand ma gandesc la ea! Un om extraordinar!

Marilena: A fost pentru mine o dezamagire!

Mellina: Pe Mellina la fel, o iubesc si am iubit-o in competitia asta si am fost foarte apropiati, doar ca la un moment dat s-a schimbat foarte mult si este vorba despre psihic, care este cel mai important in competitie. Toti am suferit de foame! La fete a fost mai dificil din ai multe puncte de vedere! Schimbatoare sa spun, pentru ca s-a schimbat!

Musty: Ca si fratele meu! Am avut o relatie foarte buna cu el si inca am! Niciodata nu o sa fie ceva rau intre noi! Vom ramane prieteni pe viata!

Roxana: Pare naiva, pare inocenta, dar nu este!

Starlin: Daca spun frate cred ca este de ajuns!

Andrei: Un baiat atat de misto, doar ca este foarte timid, nu este vocal! Din punctul meu de vedere el merita sa castige Survivor Romania!

Despre Alin Salajean, Sorin a decis sa evite sa spuna ceva din simplul motiv ca a uitat cum este Alin si a cerut sa sara peste caracterizarea lui.

Marius: De Marius chiar m-am luat cand a intrat in competitie! L-am vazut in alt show! Si i-am zis: esti prea respctuos! Esti extraordinar, dar cu limite, mai pune niste bariere la respectul asta! Este un baiat bun! Si pe langa Andrei si el mi-as dori sa castige!

Sindy: Este o energie.Maria Chitu: A venit cu o strategie in aceasta competitie sa castige! A venit cu o strategie urata! A dat foarte mult in mine, dupa care s-a reglat cumva si a inceput sa-i placa de mine si am plecat ok!