Cât de grave sunt problemele lui Sorin de la Survivor România. Ce a dezvăluit fostul concurent

Chiar dacă a fost eliminat din cadrul competiției care se desfășoară în Republica Dominicană, Sorin Pușcașu rămâne, în continuare, unul dintre cei mai populari foști concurenți de la Survivor România. Ce a dezvăluit fostul Războinic despre starea sa de sănătate.

Accidentarea la genunchi a fst mai gravă decât credea, iar medicii nu i-au acordat acceptul de a reveni pe traseu, lucru care l-a forțat, cumva, pe fostul Războinic să renunțe la competiție și să se retragă din cursa pentru marele premiu. Cât de serioase sunt problemele sale de sănătate, de fapt, a mărturisit chiar fostul fotbalist, la Teo Show.

Se pare că Sorin Pușcașu ar putea ajunge pe masa de operații, din cauza unui tendon avariat și a unor probleme la rotulă pe care fostul Răzoinic pare să le aibă din naștere, iar acum au început să se agraveze.

„Inițial, înainte să îi vină rezultatele, eu mi-am dorit foarte mult să joc. Simțeam o durere la genunchi, nu puteam nici măcar să urc o treaptă. Ușor, ușor, au îceput să mai treacă. M-am tot rugat de domnul doctor să intru, a spus că nu se poate până vin rezultatele.

Am foarte multe probleme la genunchi. Voi merge în continuare la o clinică. Din ce am înțeles, mai mult mai sigur e vorba de o operație. Un tendon aproape să se rupă, am o problemă la rotulă din naștere.”, a declarat Sorin Pușcașu la Teo Show.