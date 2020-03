Sorin Ovidiu Vîntu, internat de urgență. În ce hal a ajuns de când se luptă cu o boală cumplită

Sorin Ovidiu Vîntu a ajuns de urgență pe mâna medicilor, într-un spital de stat din București, după ce reperezentanții penitenciarului unde este închis a decis că acesta trebuie îngrijit în altă parte. Sorin Ovidiu Vîntul ete condamnat la 11 ani de închisoare în mai multe dosare, iar fostul mogul se luptă cu o boală cumplită.

Sub protecția anonimatului, surse judiciare au declarat că oficialii Administrației Naționale a Penitenciarelor au hotărât ca Sorin Ovidiu Vîntu să înlocuiască celula cu o rezervă a Spitalului Județean Ilfov. Fostul om de afaceri este înternat aproape o lună aici și este supravegheat încontinuu, spune spynews.ro.

La începutul acestui an, avocatul lui Sorin Ovidiu Vîntu a spus despre el că acesta are probleme de sănătate grave. Mai mult decât atât, apărătorul său a anunțat printr-o scrisoare deschisă faptul că acesta ar trebui eliberat condițiomat, mai aales că el suferă de o boală grea: tuberculoză. În plus, mai are probleme și cu un picior și riscă să-i fie amputate ”cel puțin patru degete”.

Sorin Ovidiu Vîntu, condamnat la 11 ani de închisoare

Sorin Ovidiu Vîntu face o pedeapsă de 11 ani de închisoare, după ce instanța a contopit sentințele din mai multe cazuri. Printre cele mai mediatizate condamnări sunt sentința de 8 ani de închisoare din dosarul căderii Fondului Național de Investiții sau sentința de 10 ani de închisoare în dosarul Petromservice. În acest caz, el a fost judecat, alături de alte persoane, printre care și Liviu Luca, pentru delapidarea patrimoniului Asociației Salariaților din SNP Petrom SA.

De asemenea, fostul mogul mai avea și două condamnări definitive, în dosarul privind șantajarea fostului deputat PSD, Sebastian Ghiță, dar și cel privind favorizarea fostului director Gelsor, Nicoale Popa. Curtea de Apel București a luat decisza de contopire a sentințelor la sfârșitul lunii noiembrie 2019 și este definitivă, anunță portalul instanțelor.