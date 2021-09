Sorin Oprescu, internat la ‘Matei Balș’ cu Covid. Ce se întâmplă cu fostul primar al Capitalei

Sorin Oprescu este infectat cu coronavirus. Fostul primar al Capitalei se află internat la Spitalul ”Matei Balș” din București. Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu fostul politician. Este vestea momentului!

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu trece prin momente grele! Acesta a fost internat la Institutul ”Matei Balș” din București, după ce s-a infectat cu Sars-Cov-2.

De profesie medic, Sorin Oprescu s-a vaccinat cu schema completă împotriva virusului Covid-19. Din primele informații, fostul edil al Capitalei s-ar afla pe perfuzii, dar starea sa de sănătate este stabilă.

Membrii familiei lui Sorin Oprescu au confirmat că bărbatul s-a simţit rău în ultimele zile, necesitând internarea în spital. Iniţial, fostul primar a avut simptomele unei răceli, după care testul i-a confirmat cele mai negre temeri. Are Covid-19!

Se pare că Sorin Oprescu s-ar fi infectat cu noul coronavirus chiar la Spitalul Municipal, la scurt timp după deschiderea secţiei COVID-19.

Medicul Oprescu este monitorizat atent de colegii săi, chiar în aceste momente. Fostul politician face parte din categoria persoanelor de risc, din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Celebrul doctor suferă de diabet zaharat, hipertensiune arterială şi are montat un stent.

Tot la ”Matei Balș” mai sunt internate artistele Elena Merișoreanu și Viorica de la Clejani, în urma infectării cu Sars-Cov-2.

Cântăreața de muzică populară Elena Merişoreanu a fost vaccinată cu schema completă anti-COVID, dar nu a scăpat de infectarea cu coronavirus.

Celebra solistă se simțea rău de o săptămână, însă a considerat că răceala puternică nu are legătură cu virusul ce a pus la pământ o lume întreagă, mai ales pentru că era vaccinată cu schema completă.

„Da, m-am internat de aseara. Nu sunt în stare gravă. Am crezut ca sunt racita, dar dupa ce am ramas fara gust si miros mi-am dat seama ca e posibil sa am Covid. Sunt pe tratament si perfuzii. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, aveam concerte, dar sănătatea e mai importantă. Înainte de vaccin nu am mai avut Covid.”, a declarat Elena Merișoreanu în urmă cu puțin timp.