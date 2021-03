Sorin Cîmpeanu, veste tristă pentru elevi. Ce schimbări vor apărea la examenele din 2021: „Acest an școlar nu a fost normal”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit în cursul serii de luni despre modul în care se vor desfășura examenele în anul 2021, cât și despre complexitatea acestora. Din păcate pentru elevi, în ciuda condițiilor grele în contextul pandemiei, ministrul susține că dificultatea testărilor va rămâne aceeași, diferența apărând la tematica aleasă.

Potrivit ministrului Educației, rezultatele examenelor din 2021 se preconizează a fi mai bune decât cele din 2020, chiar dacă predarea online are loc în multe școli din țară. Sorin Cîmpeanu se arată extrem de entuziasmat de ceea ce va urma și speră ca elevii să nu fie afectați foarte tare de efectele pandemiei.

Întrebat dacă pretențiile cadrelor didactice cu privire la materia predată au scăzut, acesta a răspuns că nu este vorba de acest lucru. Ritmul a rămas același, însă se folosește metoda trierii materiei, în semn de conștientizare a celor întâmplate, dar și a procesului la care sunt supuși elevii de un an încoace. Sorin Cîmpeanu a recunoscut că predarea online presupune o lipsă de asimilare completă a materiei precum și anumite pierderi care nu pot fi recuperate pentru moment, motiv de adaptare la situația actuală.

„Nu se coboară ștacheta, se adaptează tematica la specificul acestui an. Nu se coboară gradul de dificultate, însă se triază materia, pentru că dacă nu am face acest lucru ar înseamna că am negat ceea ce s-a întâmplat, ceea ce vedem cu toții.

Acest an școlar nu a fost normal. Predarea online, în orice situație, în orice stat generează pierderi. Nu este normal ca elevii să deconteze aceste pierderi, pentru că noi nu am fost pregătiți – avem și noi circumstanțe atenuante – să asigurăm o predare așa cum se cuvine elevilor. O spun cu toată răspunderea”, a declarat ministrul, potrivit Digi24.