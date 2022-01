Sorin Cîmpeanu, anunț categoric în prima zi de școală din 2022. Toți copiii se vor bucura

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut un anunț în prima zi de școală din 2022. Acesta a afirmat că nu își dorește revenirea la școala online și că nici nu o să facă o propunere în acest sens, câtă vreme Minsiterul Sănătății și INSP nu o să îl informeze în ce privește un „potențial pericol”.

Ministrul Educației a spus că nu își dorește revenirea la școala online. El a declarat că ar fi preferat să existe teste în școli și că a cerut și măști de protecție în școli, fiind distribuite în școlile din țara noastră un milion de măști pentru debutul săptămânii în curs.

„Aș fi preferat să existe teste în școli. Am cerut de mult timp să existe teste în școli. Am fost informați însă de IGSU că din cauza unei contestații, procedura de achiziție a fost blocată. Noi cerem în continuare să fie teste în școli. Am cerut de asemenea și să existe măști de protecție în școli, iar astăzi au fost distribuite în școlile din România 1 milion de măști pentru debutul săptămânii viitoare. Urmează alte aprovizionări”, a spus Cîmpeanu, care a afirmat și că nu își dorește trecerea la școala online.