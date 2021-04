Sorin Bontea s-a accidentat la Chefi la cuțite: „Ce mă doare!” Ce a făcut de nervi

Sorin Bontea a avut parte de o căzătură la Chefi la cuțite. Acest incident s-a întâmplat după ce faimosul bucătar și colegii lui, respectiv Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, se luptau pentru o amuletă.

Devenind foarte nervos, Sorin Bontea s-a ”răzbunat” apoi pe aparatura din bucătărie, dând de pământ cu robotul de bucătărie. Luni seară, Sorin Bontea a căzut pe podeaua din bucătăria emisiunii culnare, chiar în timp ce gătea pentru o amuletă. El s-a împiedicat apoi de aparatura din platou, fapt ce l-a enervat teribil.

Imediat după ce acesta a căzut în genunchi, bucătarul a simțit o durere pe moment, dar pare că i-a mai trecut după ce s-a năpustit asupra lucrurilor găsite în bucătărie, precum robotul pe care l-a și aruncat pe podea.

„Am căzut, bă frate. Au! Ce mă doare, am căzut în genunchi. Am dispărut așa, de-odată, din peisaj. Boom! M-am împiedicat în asta. Am căzut ca fraierul. M-am săturat de voi… de fiecare dată aceeași poveste. De șapte ori m-am împiedicat de ele. Dă-te-n… Când am văzut robotul, ăla mi-a venit la îndemână, ăla care îmi face probleme de o grămadă de vreme. Pân la urmă trebuia să cad o dată, cât să mă țină și pe mine norocul?!”, a declarat Sorin Bontea la Chefi la cuțite.