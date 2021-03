Ce i-a făcut un concurent lui Cătălin Scărlătescu. Chef-ului de la Antena 1 nu i-a venit să creadă

Chef Cătălin Scărlătescu a avut parte de o surpriză de zile mari la Antena 1. Juratului de la Chefi la Cuțite nu i-a venit să creadă. Ce s-a întâmplat în mijlocul emisiunii. Cine este concurentul care i-a refuzat cuțitul de aur și care a fost motivul său incredibil. A fost o premieră la Antena 1.

Situație nemaiîntâlnită la emisiunea Chefi la Cuțite de pe Antena 1. Chef Cătălin Scărlătescu a trecut prin momente incredibile din cauza unui concurent. Chef Pavel Gherghe a refuzat cuțitul de aur, iar reacția juratului i-a lăsat pe toți mască.

După ce i-a uimit pe cei trei chefi cu preparatul său extraordinar de delicios, Chef Cătălin Scărlătescu i-a oferit concurentului mult râvnitul cuțit de aur, cel pentru care toți bucătarii se luptă. Deși l-a acceptat, în primă fază, în culisele show-ului Pavel Gherghe a dorit să returneze cuțitul de aur, lăsându-l fără cuvinte pe Chef Scărlătescu.

Motivul pentru care chef Pavel Gherghe a făcut acest gest este pentru că el își dorea ca simbolul emisiunii să îi fie dăruit de chef Sorin Bontea, în echipa căruia ar prefera să fie acceptat, declarând cât de mult îl admiră pe câștigătorul celui mai recent sezon Asia Express de la Antena 1.

Chef Sorin Bontea l-a convins pe concurent să nu renunțe la cuțitul dăruit de către colegul său de la masa juriului, deoarece există posibilitatea ca el să nu ajungă în echipa chefului său preferat.

Convins de vorbele lui Chef Bontea, Pavel Gherghe s-a întors în competiție, cerându-și scuze pentru decizia sa pripită de a renunța la un loc în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu.

„Chef, m-am hotărât, rămân. Am avut un moment, un moment prost. Se mai întâmplă. Chiar dacă am avut momentul ăla de nebunie în care am vrut în bootcamp, acum mă simt bine că am luat cuțitul de aur și mă duc direct în echipe. Și eu m-am surprins după aia de decizia pe care am luat-o”, a declarat Pavel Gherghe la Chefi la Cuțite.