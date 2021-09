Sorana Cîrstea și-a umilit adversara la New York. Ce a făcut iubita lui Ion Ion Țiriac la US Open

Victorie frumoasă pentru Sorana Cîrstea, la US Open 2021! Jucătoarea de tenis și-a umilit adversara la New York, calificându-se astfel în turul secund la Flushing Meadows. Iubita lui Ion Ion Țiriac este foarte fericită pentru această performanță sportivă.

Sorana Cîrstea a făcut spectacol pe terenul de tenis, la US Open 2021. Frumoasa româncă a eliminat-o pe Veronika Kudermetova (31 WTA), într-un meci ce a durat 122 de minute. Scorul a fost de 7-6, 3-6, 6-0.

Timp de două ore, Sorana Cîrstea și Veronika Kudermetova s-au duelat aprig, la New York. Competiția a fost unul dintre cele mai agresive meciuri purtate în runda inaugurală pe tabloul principal feminin. În cele din urmă, sportiva româncă a ieșit învingătoare. Media vitezei loviturilor a fost extrem de ridicată, atât Sorana, cât și Veronika nu au permis vreo pauză în primele două seturi.

Iubita lui Ion Ion Țiriac a revenit de la 2-4 în primul set și a accelerat în tiebreak, strategie care i-a adus un avantaj prețios. Era cât pe ce să-i aducă victoria în două seturi, însă Kudermetova i-a dat planurile peste cap în al optulea game al setului secund.

Aflată la cel mai bun sezon al carierei sale, Sorana Cîrstea a reușit să se concentreze și să nu se lase afectată deloc de eșecul suferit în finalul setului secund. Mult mai sprintenă și mai energică decât adversara rusoaică în setul 3, românca a început să lanseze forehand-urile-proiectil, specifice jocului său. În cele din urmă, strategia folosită de tânăra românca a slăbit-o definitiv pe Kudermetova. Sorana Cîrstea și-a umilit adversara la New York.

A great fight today from Sori against a tricky opponent who never lets up. Loved to see her close it out in the 3rd set so easily. Sorana Cirstea defeated Veronika Kudermetova 7-6, 3-6, 6-0. pic.twitter.com/Segg2SpbXq

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) September 1, 2021