Adversara Simonei Halep de la US Open, reacție bizară: ‘Nu a pus presiune pe mine’

Simona Halep a reușit să o învingă pe Camila Giorgi la US Open, demonstrând că se află într-o formă maximă și poate să treacă peste problemele de sănătate ce nu i-au dat pace în ultima perioadă. Iată că jucătoarea a avut și prima reacție!

Simona Halep, locul 13 în WTA, a obținut o victorie împotriva Camilei Giorgi, ce ocupă locul 36 în WTA, terminând cu un scor de 6-4, 7-6(3). Sportiva a adus multă bucurie în inimile românilor, mai ales pentru că a reușit să se califice în turul secund de la US Open 2021.

Camila Giorgi a vorbit despre înfrângerea sa, explicând că nu a simțit presiune din partea Simonei Halep. De asemenea, jucătoarea de tenis a mărturisit că a comis anumite greșeli, dar nu are ce să își reproșeze, ținând cont că meciul a fost unul foarte bun.

„Am făcut un meci bun și nu am nimic să-mi reproșez. Am făcut câteva greșeli, dar se întâmplă. Am făcut greșelile când nu trebuia, în momente importante, dar în rest am jucat bine.

Nu trebuie să compar cu evoluția de la Montreal. E un alt joc, nu pot să fac o comparație.

Halep nu a pus niciodată presiune pe mine cu serviciul, diferența e că nu am răspuns la fel de bine cum știu că pot să o fac. Am comis mai multe greșeli.

Am jucat împotriva unor jucătoare care au pus mai multă presiune pe mine și le-am învins. Nu pot să evaluez serviciul Simonei, pot să spun că răspunsul meu nu mi-a plăcut, altfel am fi ajuns în setul decisiv.”, a transmis sportiva.