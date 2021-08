Ce a spus Simona Halep despre viitoarea adversară de la US Open. Reacția categorică a româncei

Simona Halep a decis să facă primele declarații despre rivala ce o așteaptă în turul secund de la US Open. Sportiva româncă a reușit să o învingă pe Camila Giorgi, așa că urmează să se întâlnească pe terenul de tenis cu Kristina Kucova.

Mulți români s-au bucurat enorm în momentul în care Simona Halep a dat tot ce este mai bun și a reușit să iasă învingătoare în partida cu italianca Camila Giorgi. Sportiva s-a confruntat cu probleme de sănătate după accidentarea de la Roma, dar s-a întors la marea ei pasiune și este decisă să ajungă cât mai sus.

Românca s-a calificat în turul secund la US Open 2021, așa că urmează să se confrunte cu Kristina Kukova. Simona Halep a discutat despre acest meci, explicând că este conștientă că o să fie unul dificil, dar se bucură de victoria pe care a avut-o recent.

Toate meciurile de la Grand Slam-uri sunt grele, dar am o zi de pauză mâine și sper că mă voi recupera fiindcă încă am mici probleme de gestionat pe plan fizic.”, a declarat Simona Halep pentru Eurosport.

De asemenea, Camila Giorgi a discutat despre rivala ei, Simona Halep. Sportiva a explicat că meciul a fost unul bun, chiar dacă au existat unele greșeli. Aceasta a evitat să facă o comparație cu ce s-a întâmplat la Montreal, mărturisind că situația este una diferită total.

„Am făcut un meci bun și nu am nimic să-mi reproșez. Am făcut câteva greșeli, dar se întâmplă. Am făcut greșelile când nu trebuia, în momente importante, dar în rest am jucat bine.

Nu trebuie să compar cu evoluția de la Montreal. E un alt joc, nu pot să fac o comparație.

Halep nu a pus niciodată presiune pe mine cu serviciul, diferența e că nu am răspuns la fel de bine cum știu că pot să o fac. Am comis mai multe greșeli.

Am jucat împotriva unor jucătoare care au pus mai multă presiune pe mine și le-am învins. Nu pot să evaluez serviciul Simonei, pot să spun că răspunsul meu nu mi-a plăcut, altfel am fi ajuns în setul decisiv.”, a transmis sportiva.