Războiul declarațiilor dintre Simona Halep și Jelena Ostapenko. Fostul lider mondial va juca în semifinalele turneului de la Dubai cu letona care i-a „furat” trofeul la Roland Garros, în 2017. Ostapenko, recunoscută pentru stilul său agresiv de joc, n-a „slăbit-o” pe românca nici în declarațiile dinaintea partidei de astăzi. Simona Halep nu a rămas datoare și i-a dat replica letonei de 24 de ani.

Războiul declarațiilor dintre Simona Halep și Jelena Ostapenko. Cele două rivale se întâlnesc astăzi în semifinalele turneului de la Dubai. Este cea de-a treia partidă dintre ele, cele două anterioare fiind memorabile pentru Halep, dar în sensuri diferite.

În 2017, Simona Halep a avut „în mână” finala de la Roland Garros, conducând cu 6-4, 3-1. Ostapenko a reușit să întoarcă meciul, cu loviturile sale ca de baros, câștigând cu 4-6, 6-4, 6-3. Era a doua șansă la un Grand Slam ratată de Halep la Roland Garros, după finala pierdută în fața Mariei Sharapova, în 2014.

Tot în 2017, în schimb, Halep și-a luat revanșa în semifinala turneului de la Beijing, învingând-o pe Ostapenko, scor 6-2, 6-4. Dar partida a marcat și urcarea româncei pe primul loc al ierarhiei mondiale, loc pe care l-a ocupat timp de 67 de săptămâni.

Spre deosebire de Simona Halep (23 WTA), cariera lui Ostapenko a luat-o în jos după succesul de la Roland Garros. În martie 2018 ajungea numărul 5 WTA, după care a urmat coborârea. Chiar abruptă, câtă vreme a ocupat vreme de vreo 2 ani n-a mai intrat în Top 40. A câștigat doar 4 titluri WTA, în timp ce Halep a adunat 23.

Ostapenko a început 2022 de pe poziția a 28-a, urcând până pe 21. La Dubai a arătat o formă formidabilă, impunându-se în trei partide în fața unor jucătoare de clasă.

În meciul cu Simona Halep de la Dubai, letona vine după o încleștare teribilă în sferturi, cu cehoaica Petra Kvitova (25 WTA). Ostapenko s-a impus cu 5-7, 7-5, 7-6, după aproape 2 ore și 40 de minute de joc. Letona a mai reușit două victorii de senzație la Dubai: 6-1, 6-2 cu Sofia Kenin (SUA, 90 WTA) în turul inaugural, respectiv 4-6, 6-1, 7-6 cu Iga Swiatek (Polonia, 9 WTA) în optimi.

Vorbind despre Simona Halep, Ostapenko a oferit o declarație bombastică și lipsită de respect față de jucătoare română. Ea a afirmat că Halep nu i-a făcut față când s-au întâlnit pe teren, datorită jocului său agresiv.

„Simona este o jucătoare constantă. Dacă joc cu ea, trebuie să fiu agresivă. Cel mai probabil se va apăra. Am jucat cu ea acum mult timp. Trebuie să o urmăresc din nou. Principalul lucru este că, indiferent cât era scorul, când am jucat agresiv, de cele mai multe ori, am câștigat meciurile. În special în finala de la Roland Garros. Chiar dacă am pierdut, când am intrat în teren, Halep nu a putut să îmi facă față”, a spus Jelena Ostapenko.