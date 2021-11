Sorana Cîrstea o ia pe urmele Simonei Halep. Ce s-a întâmplat cu iubita lui Ion Ion Țiriac

Sorana Cîrstea o ia pe urmele Simonei Halep. Iubita lui Ion Ion Țiriac era așteptată să participe la turneul de la Linz. Sori ar fi concurat pentru a zecea oară în competiția din Austria unde este considerată „membră a familiei”. Deși se pregătea să ia startul pe tabloul principal, jucătoarea de pe locul 37 WTA s-a retras aproape în ultima clipă. Ea a fost înlocuită de o altă româncă, Jaqueline Cristian, din potura de „lucky-loser”. După o zi, a apărut și explicația Soranei în privința forfait-ului declarat la Linz.

Sorana Cîrstea o ia pe urmele Simonei Halep. În acest an, fostul lider mondial a suferit cea mai gravă accidentare din cariera sa, o dublă ruptură musculară la gamba stângă. S-a întâmplat pe 12 mai, în cadrul turneului de la Roma. Din această cauză, Simona Halep a fost nevoită să stea „pe tușă” 3 luni. A pierdut participarea la turnee majore: Roland Garros, Wimbledon, Jocurile Olimpice. Revenirea se dovedește, în continuare, anevoioasă. Simona Halep a ieșit și din top 20 mondial, pentru prima oară după 8 ani, ocupând locul 22.

Momentele de la Roma au fost într-adevăr grele pentru că din nimic mi s-a întâmplat această ruptură. Nu am anticipat-o absolut deloc. Mi s-a părut imposibil ca stând la retur să se poată întâmpla o ruptură musculară. Chiar am avut două. Prima este mult mai profundă, a doua este la suprafață, dar amândouă sunt destul de periculoase. Am acceptat această accidentare și sunt destul de pozitivă pentru că știu că dacă esti pozitiv și ai încredere te poți vindeca mai repede”, declara Simona Halep, conform Eurosport, în luna iunie.