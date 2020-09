Sorana Cîrstea este în culmea fericirii. Comparația superbă cu Serena Williams

Sorana Cîrstea este singura jucătoare din România care rămâne în cursă la US Open 2020 în proba de simplu. Va juca astăzi în turul 3, împotriva Karolinei Muchova, din Cehia, locul 26 WTA. Partida va avea loc în jurul orei 19:30. Iar Sorana are toate motivele să aibă un moral ridicat. Asta după victoria de senzație din runda precedentă, în fața Johannei Konta, favorită numărul 9 a competiției. Iar prin prestația sa, jucătoarea din România a atras laude cu adevărat măgulitoare.

„Sorana Cîrstea a servit precum Serena Williams”, afirmația făcută de un jurnalist de la US Open. Cum a răspuns Konta

La conferința de presă de la finalul partidei cu Johanna Konta, un jurnalist i-a pus o întrebare surprinzătoare britanicei. „Ai fost surprinsă fost să joci împotriva unei jucătoare care servește precum Serena Williams?”. Iar Konta a marșat și ea pe această comparație. A lăudat-o și ea pe Sorana Cîrstea pentru super prestația pe care a avut-o în turul 2 de la Flushing Meadows.

„Surprinsă? Nu. Frustrată? Evident! Să fiu sinceră, cred că am văzut adesea în fiecare turneu că aici sunt cele mai bune jucătoare din lume, așa că în orice zi cineva poate juca un tenis grozav. Evident, cu cât ești mai sus clasat cu atât mai constantă ești ca nivel. În orice caz, toată lumea este capabilă să facă lucruri grozave și asta a reușit și Sorana”, a spus Konta la conferința de presă.

În afara Soranei Cîrstea, România mai are un singur reprezentant la US Open 2020, competiție la care Simona Halep a ales să nu participe. Este vorba despre Horia Tecău, care este calificat în turul 2 al probei de dublu masculin. Alături de Jean Julien Rojer, Horia Tecău are o partidă absolut infernală astăzi, tot în jurul orei 19:30. Cei doi vor juca împotriva favoriților numărul unu, columbienii Juan Sebastian Cabal și Robert Farah.