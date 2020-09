Sorana Cîrstea face furori la US Open. Ce a povestit iubita lui Ion Ion Țiriac după ce a bătut o super jucătoare

Sorana Cîrstea se află printre jucătoarele de tenis care au acceptat să se afle pe teren la US Open, chiar și în vremurile acestea. Ce a povestit iubita lui Ion Ion Țiriac după ce a bătut o jucătoare cu renume?

Sorana Cîrstea a reușit să se califice în turul al treilea la US Open. După un meci care a durat 2 ore și 52 de minute, românca s-a impus în 3 seturi, 2-6, 7-2, 6-4. Eșecul dramatic al sportivei britanice a fost comentat de către Cîrstea după finele meciului care a avut loc în bula securizată de la arenele Flushing Meadowns din New York. Fanii o vor regăsi pe teren în jocul următor contra sportivei de origine cehă Karolina Muchova, numărul 26 mondial. Iubita lui Ion Ion Țiriac a evoluat variat în timpul meciului cu Konta, contracarând cu succes jocul complex al britanicii.

Aceasta a avut o atitudine excelentă și s-a motivat după punctele grele. Sfertifinalista ediției din 2009 de la Roland Garros a susținut că înainte cu două săptămâni de US Open s-a simțit copleșită, având nevoia de pauză de odihnă, dar apoi și-a revenit. Românca a mai mărturisit că a crezut în puterile sale și a conștientizat că poate să învingă pe oricine. Deși s-a simțit frustrată din cauza pauzei obligatorii pe care toți sportivii au fost nevoiți să o ia, s-a montat și a revenit în forță pe teren.

„Am simțit că am jucat bine de la ediția de anul trecut de la US Open și până acum. M-am antrenat bine, sunt fit din punct de vedere fizic și sunt ok din punct de vedere mental, așa că 2020 a fost un an frustrant pentru mine. În orice caz, n-am atins rezultatele pe care le speram, așa că a fost frustrant pentru că m-am antrenat bine, dar rezultatele au întârziat să apară. Astfel că a fost o perioadă frustrantă pentru mine. Și, mai ales, în contextul acestei pauze forțate… M-am antrenat pe întreaga perioadă”

Sorana Cîrstea