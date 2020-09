Ce jucători români participă la US Open. Ce performanțe au avut românii la turneul din SUA

US Open 2020, primul turneu de Grand Slam de după izbucnirea pandemiei de coronavirus. Chiar la New York, unul dintre cele mai afectate orașe. Un turneu major care își pierde din strălucire. Pentru că lipsesc numeroase staruri și, mai ales, pentru că lipsesc fanii din tribune. Pentru publicul din România, absența Simonei Halep reduce și mai mult interesul pentru competiției. Sunt condiții grele pentru jucătorii care își asumă riscul de a fi la New York. Dar mirajul unui titlu de Grand Slam a fost prea mare pentru a-i putea opri. Și, desigur, mirajul premiilor colosale care se oferă la Flushing Meadows. 3 milioane de dolari de fiecare vor încasa învingătorii din probele de simplu.

Șase jucători din România au luat startul la New York. Irina Begu, Sorana Cîrstea, Patricia Țig și Mihaela Buzărnescu sunt pe tabloul de simplu la feminin. Horia Tecău joacă la dublu masculin, iar Raluca Olaru este înscrisă în proba de dublu feminin. Pentru a nu aglomera complexul de la New York, organizatorii au decis să anuleze competițiile de juniori, dar și proba de dublu mixt.

Sorana Cîrstea a adus marți prima victorie românească la US Open 2020. A învins-o în două seturi pe Christina McHale, scor 6-4, 7-5. Și va avea parte de un duel de top în runda următoare, contra favoritei numărul 9 a competiției, Johanna Konta.

Din păcate, Irina Begu a părăsit turneul încă din prima zi. A fost învinsă în minimum de seturi de Petra Kvitova. Celelalte românce din proba de simplu vor juca în această noapte. Țig are un meci accesibil, contra niponei Kurumi Nara. Donna Vekic și Garbine Muguruza i-ar putea fi adversare în tururile 2 și 3. Iar Mihaela Buzărnescu va avea o misiune infernală încă din primul tur, în fața învingătoarei din 2017, Sloane Stephens. Dacă trece de Stephens, ar putea să o înfrunte pe Serena Williams în turul 3.

Organizatorii au decis ca doar 32 de perechi să participe în proba de dublu. Pentru calificarea în turul 2, optimile de finală ale competiției, Horia Tecău și Jean Julien Rojer au un meci abordabil. Îi vor înfrunta pe Jonny O’Mara și Marcelo Arevalo. Dar apoi ar fi o misiune infernală pentru român și coechipierul său. Un posibil duel cu favoriții unu ai competiției, Cabal / Farah. În primul tur pe tabloul de dublu feminin, Raluca Olaru și Sara Sorribes Tormo vor înfrunta o pereche foarte experimentată, Hradecka / Klepac. Iar în turul 2 le-ar putea înfrunta pe favoritele 5, Mattek Sands / Zhang.

Decizia Simonei Halep de a nu participa la US Open nu a fost tocmai surprinzătoare. Mai ales că românca a avut mari probleme în ultimii ani la New York. Are o singură victorie în ultimele 3 ediții ale competiției. Simona a recunoscut în mai multe rânduri că resimte presiunea în metropola din Estul SUA și nu poate juca tenisul ei cel mai bun. De altfel, US Open este singurul turneu de Grand Slam la care Simona Halep nu a atins finala. Cea mai bună performanță a ei a fost semifinala din 2015, când era învinsă de Flavia Pennetta.

Ilie Năstase și Horia Tecău sunt cei doi campioni români de la Flushing Meadows. „Nasty” s-a impus la simplu în 1972, după una dintre cele mai spectaculoase finale din istorie. A trecut în cinci seturi de Arthur Ashe, scor 3-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-3. Primul lider mondial din ATP s-a impus și în proba de dublu masculin, în 1975, alături de Jimmy Connors. A jucat o finală și la dublu mixt, alături de Rosemary Casals, în 1972. Au fost învinși de Marty Riessen / Margaret Court. Horia Tecău s-a impus în proba de dublu masculin, alături de Jean Julien Rojer, după o finală cu spaniolii Feliciano Lopez și Marc Lopez.