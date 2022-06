Sorana Cîrstea, emoții la Eastbourne. Ce probleme a avut românca VIDEO

Sorana Cîrstea, emoții la Eastbourne. Jucătoarea din Târgoviște a jucat, luni, în primul tur al competiției WTA 500 la doar 24 de ore după semifinala pierdută la Birmingham. Iubita lui Ion Ion Țiriac a întâlnit-o în primul tur pe ucraineanca Anhelina Kalinina (36 WTA). Lucrurile n-au mers prea bine pentru Sorana Cîrstea care a resimțit oboseala acumulată în ultima săptămână.

Sorana Cîrstea, emoții la Eastbourne. Iubita lui Ion Ion Țiriac a pierdut dramatic în semifinalele competiției de la Birmingham, într-o partidă care a fost amânată cu o zi din cauza ploii. Românca a fost eliminată la tie-break în setul decisiv de chinezoaica Shuai Zhang, scor 4-6, 6-1, 6-7.

Sorana Cîrstea a ratat, ca și Simona Halep, șansa de a oferi fanilor o finală sută la sută românească. În ciuda acestui eșec dureros, românca a reușit să ajungă în prima semifinală pe iarbă din carieră. Pentru performanța ei, Cîrstea a primit un cec de 11.000 de dolari și 110 puncte WTA care o urcă până pe locul 32 în ierarhia mondială, câștigând patru poziții.

Sorana Cîrstea s-a arătat mândră de realizările ale din tenis și a declarat că această „călătorie”, prin acest sport este extrem de plăcută pentru ea.

Pentru Cîrstea, lucrurile n-au mers la fel de bine și în turneul de la Eastbourne. Ea a jucat în primul tur cu ucraineanca Anhelina Kalinina (36 WTA). Românca a pierdut primul set cu un devastator 0-6, dând semne că nu se simte bine. La 1-2 în cel de-al doilea set, ea a decis să abandoneze, acuzând o stare de rău.

Pentru prezența în primul tur de la Eastbourne, Sorana Cîrstea va primi 4.610 de dolari şi un punct WTA. Pentru Cîrstea urmează participarea la turneul de la Wimbledon, ce se desfășoară în perioada 27 iunie – 10 iulie. Pe tabloul principal, vor fi prezente șapte jucătoare din România, în frunte cu Simona Halep.

Cîrstea a fost eliminată în turul 3 la ediția trecută, ea fiind învinsă chiar de britanica cu origini românești, Emma Răducanu, ce și-a început cu acea ocazie ascensiunea în tenisul mondial.

After losing the 1st set 6-0, Sori sees the physio and doesn’t look well. Gotta think playing a long 3-set match and traveling yesterday has left her very tired. But she plays on. pic.twitter.com/VyMc714ECF

— Romanian Tennis (@WTARomania) June 20, 2022