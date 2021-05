Sorana Cîrstea e speranța României la Paris. Ce face mâine în capitala Franței

Sorana Cîrstea este în lumină! Cunoscuta sportivă face românii mândri și devine rapid speranța țării la Paris. Ce eveniment deosebit o va avea în prim-plan pe jucătoarea de tenis? Se va întâmpla chiar mâine.

Fanii sportului alb vor avea parte mâine de emoții uriașe. Irina Begu, Mihaela Buzărnescu și Sorana Cîrstea vor evolua în cursul zilei de luni, 31 mai, în turul prim al competiției Roland Garros. Organizatorii au anunțat azi programul oficial.

Cei mai mulți dintre români o sprijină deja pe iubita fiului lui Ion Țiriac și speră să reușească un show de zile mari pe teren. Begu a fost repartizată pe arena centrală Philippe Chatrier în ultima partidă din zi contra campioanei americane Serena Williams, la ora 22:00 a României, ora locală 21:00.

Sorana Cîrstea care ocupă locul 53 în clasamentul WTA va da piept cu britanica Johanna Konta, jocul fiind a treia partidă de pe acest teren care începe la aproximativ orele 16:00.

Mihaela Buzărnescu urmează să o întâlnească pe Arantxa Rus din Olanda, iar Ana Bogdan se află deja în turul al II-lea după ce a învins-o pe Elisabeta Cocciaretto în două seturi în cursul zilei de azi, scor 6-1, 6-3. Patricia Țig a pierdut tot azi în fața lui Naomi Osaka, iar marți e rândul Irinei Bara în jocul cu Astra Sharma.

”A mers totul, a fost o zi foarte bună pentru mine. Te simți norocoasă când ai o astfel de zi. Le mulțumesc spectatorilor, înseamnă foarte mult pentru noi, jucătoarele, să-i avem în tribună, în sfârșit, după un an de pauză. ”Vorbesc puțin franceza, dar mi-e rușine. Pentru că nu o stăpânesc foarte bine. Mulțumesc tuturor pentru susținerea de azi”, a spus Sorana Cîrstea.

“A fost un meci foarte dificil. Cred că atât eu, cât și Magda, am jucat foarte solid și foarte bine. Chiar dacă am pierdut primul set, am simțit că pot juca mai bine. Apoi, am încercat să fiu mai inteligentă pe teren și să găsesc diverse soluții pentru a ataca și pentru a fi în control, iar asta a funcționat. Au fost destule schimburi lungi de mingi, viteza a fost mare, ambele am lovit puternic, iar atunci când lovești puternic nu e ușor să schimbi direcția. Sunt foarte fericită. Am venit la Strasbourg fără să știu exact cum mă voi simți pe teren, nu aveam mari așteptări, așa că e un sentiment grozav să fiu în finală”

