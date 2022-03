Sorana Cîrstea, decizie dură luată la Indian Wells. Jucătoarea din Tîrgoviște a fost învinsă în optimile de finală ale competiției din California de Simona Halep, scor 1-6, 4-6. În ciuda înfrângerii, iubita lui Ion Ion Țiriac a atins cea mai înaltă fază în turneul WTA 1000 din cariera sa. În plus, ea s-a ales și cu un cec de 94.575 de dolari. Sorana Cîrstea a fost, în schimb, foarte clară în ceea ce privește eventualitatea revenirii sale în echipa de BJK Cup, fosta Fed Cup.

Sorana Cîrstea, decizie dură luată la Indian Wells. Jucătoarea din Târgoviște a ratat ocazia de a o întrece pe Simona Halep în clasamentul WTA și a redeveni, după aproape 9 ani, „racheta numărul 1 a României”. Ea a fost învinsă de fostul lider mondial cu 1-6, 4-6 în optimile competiției din California.

Sorana Cîrstea era așteptată să revină și în echipa României de BJK Cup, fosta Fed Cup, după numirea lui Horia Tecău pe postul de căpitan nejucător. Sorana Cîrstea s-a retras din formație în 2018, când Florin Segărceanu, căpitanul de atunci al naționalei feminine, a făcut-o rezerva Irinei Begu la „simplu”. Sorana a jucat „dublu” alături de Mihaela Buzărnescu într-o ultima partidă pierdută pentru România, cu Elveția, la Cluj, în aprilie 2018.

„De fiecare dată când am fost aptă de joc și sănătoasă – am fost cea mai tânără jucătoare care a jucat în Fed Cup – am răspuns prezent și am jucat cu mare drag. Însă am ajuns la un punct în care am simțit că am dat tot ce am putut pentru echipa asta. Am simțit că mi-am făcut datoria”, declara Sorana Cîrstea pentru site-ul mirceamester.ro, în 2019.