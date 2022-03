Reacția Soranei Cîrstea după ce a fost bătută de Simona Halep. Iubita lui Ion Țiriac a ratat ocazia de a deveni jucătoarea numărul 1 a României din prisma ierarhiei WTA. Cîrstea putea trece de Halep în clasamentul mondial, pentru prima oară, după aproape 9 ani. Ea a fost învinsă, însă, cu 1-6, 4-6 de fostul lider mondial, în optimile turneului de la Indian Wells.

Reacția Soranei Cîrstea după ce a fost bătută de Simona Halep. Iubita lui Ion Ion Țiriac a fost depășită clar de fostul lider mondial în optimile turneului de la Indian Wells. Partida dintre cele două românce s-a încheiat cu 6-1, 6-4 pentru Halep, după 83 de minute.

Sorana Cîrstea a ratat ocazia de a o depăși pe Halep în ierarhia WTA, după aproape 9 ani. Ea a rămas acum pe locul 26, în clasamentul Live, pe când soția lui Toni Iuruc a avansat până pe poziția a 22-a și poate urca chiar și mai mult.

„Chiar mi-a plăcut să joc aici, mă simt ca acasă. Nu a fost un meci ușor, e mereu greu să joc cu o româncă. Am fost încrezătoare până la final și așa am reușit să închei meciul în două seturi. Toată lumea e fericită aici și îmi transmite această stare. Chiar dacă mi-am pierdut serviciul în setul doi, am fost încrezătoare la retur”, a spus Simona Halep la finalul meciului, conform playsport.ro.