Sorana Cîrstea, clipe de coșmar la Melbourne. Ce s-a întâmplat cu iubita lui Ion Ion Țiriac VIDEO

Sorana Cîrstea, clipe de coșmar la Melbourne. Numărul 39 WTA a debutat în forță în noul sezon al circuitului profesionist. Iubita lui Ion Ion Țiriac a reușit un meci impecabil în primul tur al turneului Melbourne Summe Set 2, trecând cu un sec 6-0, 6-0 de rusoaica Varvara Gracheva (21 de ani, 77 WTA). În turul secund al competiției, Sorana Cîrstea nu a mai putut repeta performanța, clacând într-un moment important al primului set.

Sorana Cîrstea, clipe de coșmar la Melbourne. Numărul 39 mondial a avut un 2021 reușit. Românca a cucerit cel de-al doilea trofeu din carieră, la Instanbul și a mai jucat o finală, la Strasbourg. Aceste lucruri i-au permis să urce în ierarhia mondială, după ce începuse anul pe locul 72.

Totuși, Sorana Cârstea a avut un final de sezon presărat cu accidentări. Ea a jucat ultima partidă în 10 octombrie, când a fost eliminată în turul 2 de la Indian Wells. De atunci, iubita lui Ion Ion Țiriac nu a mai fost prezentă la nicio competiție. Ea a anunțat că are o accidentare la gambă înaintea turneului de la Linz.

Dar Sorana Cîrstea a arătat o poftă extraordinară de reîntoarcere pe terenul de tenis. Lucru dovedit și de intensitatea antrenamentelor pe care le-a făcut la Melbourne, chiar și la temperaturi caniculare de 38 de grade. Iar românca a arătat o formă formidabilă la debutul oficial în noul sezon.

Sorana Cîrstea a spulberat-o, în primul tur, pe rusoaica Varvara Gracheva (21 de ani, 77 WTA), scor 6-0, 6-0, după doar 49 de minute de joc. În turul doi, situația s-a schimbat, însă. Românca a fost învinsă, joi, cu scorul de 6-4, 6-1, de americanca Amanda Anisimova (78 WTA) după un meci care a durat 67 de minute.

Sorana Cîrstea a capotat psihic într-un moment decisiv din primul set. După ce a revenit de la 0-3, ea a ratat o minge de break la scorul de 4-4, scrie news.ro. Din acea clipă, Sori nu s-a mai regăsit, nemaireușind să câștige decât un ghem până la finalul partidei.

Sorana Cîrstea va fi recompensată cu un cec de 3.675 de dolari și 30 de puncte WTA pentru calificarea în optimi. În sferturile de finală, Anisimova va întâlni, însă, o altă româncă. Irina Begu (62 WTA) a reușit o performanță deosebită și a trecut, în turul 2, de italianca Jasmine Paolini (53 WTA). În runda inaugurală, Irina Begu o depășise pe americanca Jessica Pegula, score 7-6, 6-3, favorita principală a celui de-al doilea turneu ce are loc în Melbourne.

Much different result today against a much more experienced opponent for Sori. It seemed like Amanda was on fire from the start and Sori just couldn’t get in rhythm to catch up. Amanda Anisimova defeated Sorana Cirstea 6-4, 6-1.#MelbourneTennis pic.twitter.com/lTXUEReRYY

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 6, 2022