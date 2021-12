Sorana Cîrstea, dezlănțuită la primul antrenament din Australia. Ce a putut face iubita lui Ion Ion Țiriac VIDEO

Sorana Cîrstea, dezlănțuită la primul antrenament din Australia. Iubita lui Ion Ion Țiriac a ajuns, cu ceva întârziere, în țara unde se va da startul noulu sezon al tenisului mondial. Sorana va participa la Melbourne Summer Set, ce va avea loc între 4-9 ianuarie, turneu pregătitor al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Ea a avut deja primele antrenamente la Melbourne.

Sorana Cîrstea, dezlănțuită la primul antrenament din Australia. Jucătoarea de pe locul 39 WTA a ajuns și ea pe continentul de la Antipozi. Cu ceva întârziere față de Simona Halep, de exemplu, care a zburat chiar în a doua zi de Crăciun, duminică.

Sorana Cîrstea a stârnit nemulțumirea fanilor, a scris ProSport, după ce s-a fotografiat la mai multe petreceri din preajma plecării alături de o fostă concurentă de la swow-ul „Asia Express”, Cristina Ștefania. Aceasta este cunoscută drept iubita cântărețului și vloggerului Speak, unul dintre bunii amici ai lui Ion Ion Țiriac, iubitul Soranei.

Sorana Cîrstea a avut un 2021 reușit, ea cucerind cel de-al doilea titlu din carieră, la Istanbul, și ajungând in finală la Strasbourg. Jucătoarea din Târgoviște a urcat în ierarhia WTA până pe locul 39, după ce începuse anul pe poziția a 72-a.

Sorana Cîrstea a făcut un prim antrenament la Melbourne, înaintea turneelor din Australia. Un filmuleț cu pregătirea jucătoarei a fost postat pe contul Romanian Tennis de Twitter. Jucătoarea de 31 de ani pare foarte implicată în fiecare minge, ea lovind cu intensitate maximă de fiecare dată.

Sorana Cârstea își însoțește loviturile cu icnete puternice, în „buna tradiție” a rusoaicei Maria Sharapova, fost lider mondial și deținătoare a 5 titluri de Grand Slam. Românca pare în formă bună, după ce a fost chinuită de accidentări spre finalul acestui sezon.

Sorana Cîrstea nu a mai jucat o partidă oficială din 10 octombrie. Atunci, ea pierdea în turul 2 al turneului de la Indian Wells în fața Elenei Svitolina. Ulterior, Sorana Cîrstea nu a participat nici la Kremlin Cup, în Moscova, nici la Transylvania Open, de la Cluj-Napoca. Înaintea turneului de la Linz, Sorana a anunțat că s-a accidentat la gambă.

Ea și-a continuat pregătirile în București, alături de noul preparator fizic, francezul Yann Gravoulet. Sorana Cîrstea și-a anunțat printr-un filmuleț făcut la pregătirea fizică și postat pe InstaStories vaccinarea cu doza „booster” a vaccinului anti-Covid 19. La ediția din acest an a Australian Open, organizatorii permit participarea doar a sportivilor vaccinați cu schema completă sau posesori ai unei scutiri medicale speciale.

