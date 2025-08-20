Ultima oră
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
20 aug. 2025 | 18:26
de Violeta Badea

Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”

News
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase.
Familia tinerei care a pierit pe A1 dezvaluie detalii dureroase

Tragedia care a zguduit România marți dimineață, 19 august 2025, pe autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 41, continuă să scoată la iveală detalii tulburătoare despre cei doi tineri care și-au pierdut viața. Adolescenta de 14 ani și băiatul de 19 ani și-au încheiat existența împreună, aruncându-se în fața unui autocamion, într-un gest care a șocat întreaga țară. Legătura lor, deși tânără și intensă, s-a lovit de opoziția autorităților, care au intervenit pentru a-i separa, iar tensiunile acumulate au avut consecințe tragice.

Detalii despre povestea de dragoste a celor doi tineri

Cei doi tineri proveneau din județe diferite: fata era din satul Găiseanca, iar băiatul, Cătălin, locuia în cartierul Costieni din municipiul Râmnicu Sărat.

Prietenia lor s-a transformat rapid într-o relație intensă, însă diferența de vârstă și legătura legală au atras atenția autorităților.

Direcția pentru Protecția Copilului a intervenit, considerând că legătura lor nu era acceptabilă legal, iar băiatul de 19 ani risca dosare penale. Presiunile constante au amplificat starea de teamă a celor doi, iar familia fetei a încercat să o protejeze.

Ce s-a întâmplat cu tinerii în ziua tragediei

Dimineața de marți a fost decisivă. Cei doi au plecat de acasă fără acte și telefoane mobile, semn că gestul lor a fost planificat. Au pornit spre autostradă și, în jurul orei 9.00, s-au apropiat de banda pe care circula un TIR, punând capăt vieților lor în același loc și în același timp.

Sora Giorgianei a relatat pentru România TV: ”A intrat tata în cameră, i-a lăsat bani și după a pupat-o și l-a luat în brațe și l-a pupat și ea, i-a zis: ”tati, te iubesc”, iar tati i-a zis să nu plece”.

Vezi și Tinerii loviți mortal un de TIR pe A1 erau copii. Ancheta a scos la lumină detalii tulburătoare, de ce au recurs la un astfel de gest!

”Au spus că îl bagă la închisoare”

Mama adolescentei a oferit o imagine dureroasă asupra stării fiicei sale: ”Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate.

Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”.

Declarațiile scot în evidență intensitatea relației lor și frica provocată de intervențiile autorităților, care au amplificat sentimentul de insecuritate al adolescenților.

Pe măsură ce autoritățile și familiile celor doi continuă să gestioneze drama, rămâne întrebarea dureroasă despre cum ar fi putut fi prevenită această tragedie.

Identitatea băiatului a fost confirmată, iar povestea lor de dragoste, sfârșită prematur și tragic, continuă să emoționeze și să șocheze publicul român.

Vezi și Fără să aibă habar, tânărul de 18 ani care a murit în avionul prăbuşit i-a salvat viața fratelui său mai mic. Băiatul de 13 ani trebuia să zboare în locul său!

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Digi24
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Dani Oţil şi-a supărat soţia în vacanţa din Spania. Matinalul de la Antena 1 a apărut la restaurant cum nu se aştepta: „Nimic mai urât”
Dani Oţil şi-a supărat soţia în vacanţa din Spania. Matinalul de la Antena 1 a apărut la restaurant cum nu se aştepta: „Nimic mai urât”
Monden
acum 52 de minute
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
Sfaturi Culinare
acum 2 ore
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Monden
acum 4 ore
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Știri generale
acum 4 ore
Parteneri
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Click.ro
EXCLUSIV Profesorii se revoltă după declarațiile lui Bolojan. 10% din personal va dispărea din sistem, iar cadrele didactice vor munci o lună în plus pe an
Mediaflux
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro