Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”

Tragedia care a zguduit România marți dimineață, 19 august 2025, pe autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 41, continuă să scoată la iveală detalii tulburătoare despre cei doi tineri care și-au pierdut viața. Adolescenta de 14 ani și băiatul de 19 ani și-au încheiat existența împreună, aruncându-se în fața unui autocamion, într-un gest care a șocat întreaga țară. Legătura lor, deși tânără și intensă, s-a lovit de opoziția autorităților, care au intervenit pentru a-i separa, iar tensiunile acumulate au avut consecințe tragice.

Detalii despre povestea de dragoste a celor doi tineri

Cei doi tineri proveneau din județe diferite: fata era din satul Găiseanca, iar băiatul, Cătălin, locuia în cartierul Costieni din municipiul Râmnicu Sărat.

Prietenia lor s-a transformat rapid într-o relație intensă, însă diferența de vârstă și legătura legală au atras atenția autorităților.

Direcția pentru Protecția Copilului a intervenit, considerând că legătura lor nu era acceptabilă legal, iar băiatul de 19 ani risca dosare penale. Presiunile constante au amplificat starea de teamă a celor doi, iar familia fetei a încercat să o protejeze.

Ce s-a întâmplat cu tinerii în ziua tragediei

Dimineața de marți a fost decisivă. Cei doi au plecat de acasă fără acte și telefoane mobile, semn că gestul lor a fost planificat. Au pornit spre autostradă și, în jurul orei 9.00, s-au apropiat de banda pe care circula un TIR, punând capăt vieților lor în același loc și în același timp.

Sora Giorgianei a relatat pentru România TV: ”A intrat tata în cameră, i-a lăsat bani și după a pupat-o și l-a luat în brațe și l-a pupat și ea, i-a zis: ”tati, te iubesc”, iar tati i-a zis să nu plece”.

”Au spus că îl bagă la închisoare”

Mama adolescentei a oferit o imagine dureroasă asupra stării fiicei sale: ”Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate.

Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”.

Declarațiile scot în evidență intensitatea relației lor și frica provocată de intervențiile autorităților, care au amplificat sentimentul de insecuritate al adolescenților.

Pe măsură ce autoritățile și familiile celor doi continuă să gestioneze drama, rămâne întrebarea dureroasă despre cum ar fi putut fi prevenită această tragedie.

Identitatea băiatului a fost confirmată, iar povestea lor de dragoste, sfârșită prematur și tragic, continuă să emoționeze și să șocheze publicul român.

