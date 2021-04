Câte mii de euro câștigă Bianca Drăgușanu pe Instagram. Suma e fabuloasă, românii doar visează la ea

Bianca Drăgușanu se mândrește cu fiecare ocazie cu afacerea sa cu haine, dar nu doar aceasta îi aduce bani. Vedeta își rotunjește veniturile și prin activitatea sa din mediul online. În emisiunea ”XNS” a mărturisit că primește o sumă colosală pentru proiectele din sfera virtuală.

După despărțirea de Alex Bodi, despre Bianca Drăgușanu se zvonea că a ajuns la sapă de lemn și că nu-și mai poate satisface toate plăcerile. În realitate, din spusele divei, conturile ei au rămas la fel de ”grase” și după separarea de afacerist. „Sunt o femeie independentă, căreia nu îi lipsește nimic”, a declarat ea într-un interviu pentru Antena Stars.

Astfel, indiferent că Bodi i-a oferit în ultima vreme tot ce și-a dorit și a dus-o peste tot în lumea asta, Bianca își permite să-și păstreze același trai, bazat pe lux și opulență, o spunea chiar și Bodi. „Câștiga bani din perucile, din chestia cu publicitatea, din afacerea cu rochii”, afirma omul de afaceri.

Bianca Drăgușanu are un cont de Instagram cu un milion de urmăritori, care îi aduce mulți bani. Prin intermediul activității din mediul online, vedeta obține contracte frumoase, prin care face reclamă unor branduri de peruci, bijuterii, haine sau diferite produse de îngrijire personală sau chiar saloane de înfrumusețare ori clinici de estetică facială sau dentară.

De asemenea, ea deține de câțiva ani și un atelier de creație, unde face îndeosebi rochii, dar și alte articole vestimentare, pe care le vinde la preț destul de piperat. Așadar, și de la atelier vin bani frumoși lună de lună. Punctul, în ceea ce privește Instagram-ul, diva s-a lăudat că, în unele perioade din an, anume Black Fryday, poate câștiga chiar și 20.000 de euro.

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întptdeauna instastory-uri. eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”, spunea Bianca Drăgușanu la Xtra Night Show în urmă cu ceva timp.