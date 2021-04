De ce au fost snopite în bătaie Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Laurette, de fapt. Cine le-a dat de gol EXCLUSIV

Mircea N. Stoian, fost prezentator tv, în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena 1, continuă seria dezvăluirilor din lumea mondenă, în exclusivitate pentru playtech.ro. Dacă ieri ne-a povestit despre căsniciile ratate ale regretatului om de afaceri Marcel Toader, iată că astăzi le-a luat în vizor pe fostele asistente tv, Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Laurette Atindehou, care au trecut prin situații similare, trase parcă la indigo. ”Fetele astea, la prima vedere, departe de mine de a le acuza de prostituție, se încurcă cu diverși băieți, care sunt aprigi la mânie”, ne-a spus Mircea N. Stoian.

De ce au fost agresate Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Laurette? Cineva le-a dat de gol

Mircea N. Stoian: ”Ele se încurcă cu diverși băieți, aprigi la mânie. Bărbații de la care și-au furat-o și-au arătat respectul față de ele cu pumnul sau cu palma”.

Mircea N. Stoian are un sac de povești despre vedetele din România. Pe Daniela Crudu și pe Bianca Drăgușanu le cunoaște foarte bine, ele fiindu-i, cândva, colege de platou, la Antena 1. Iar, acum, după ce și Laurette a fost bătută de un bărbat, Mircea a tras o concluzie amară: ”Laurrete a fost acuzată că face sex pe bani, Daniela a fost implicată într-un dosar de prostituție, iar Bianca, din câte știu ei, are un dosar mai vechi.

Fetele astea, la prima vedere, departe de mine de a le acuza de prostituție, se încurcă cu diverși băieți care sunt aprigi la mânie. Își arată considerația pentru ele, pentru inteligența lor, în acest mod. Bărbații de la care și-au furat-o și-au arătat respectul față de ele cu pumnul sau cu palma”. Mircea N. Stoian a lansat recent o carte, ”Mintea nu are secrete. Învață să vezi ce gândesc alții”, cu ajutorul căreia oricine își poate descifra partenerul de viață, așa că le-o recomandă călduros și celor trei bombe sexy, care au trecut prin episoade traumatizante.

Cazul șocant al mulatrei din showbiz

Laurette a fost bătută într-o camera de hotel: ”Nu am vrut să fac ce mi-a cerut el, m-a întrebat că ce caut, dacă nu voiam să fac ce vrea el?”

Laurette ne-a oferit detalii despre acel episod: “Nu am mai luat legătura cu el, de atunci. Am mai fost abordată, așa, de diverși domni. Nu erau abordări elegante, ci cu scopul să îmi strice imaginea, iar eu îmi dădeam seama foarte ușor, însă la el nu mi-am dat seama. Eu m-am mai întâlnit cu el, de trei sau patru ori până acum. Mi s-a părut un domn foarte serios, mi-a zis că este divorțat, că are două fetițe, că are afaceri.

Țin minte că atunci când a intrat în camera de hotel s-a înfuriat pe mine că nu am vrut să fac ce mi-a cerut el, mi-a zis că ce caut aici dacă nu voiam să fac ce vrea el. Persoana cu care m-am întâlnit cred că consumase ceva, era foarte agitat și nervos când a intrat pe ușă și i-am zis să ia loc pe scaun. Din momentul în care am intrat în camera de hotel am stat maximum 20 de minute. S-a enervat din cauză că el mi-a cerut ceva și eu nu am fost de acord”, ni s-a confesat Laurette, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Daniela Crudu, bătută și arsă cu țigara, de doi foști iubiți

Fosta asistentă tv, Daniela Crudu, a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost snopită în bătaie, anul trecut, de iubitul croat, Sego Dubravko. Luptătorul profesionist a transformat-o în sac de box, fisurându-i nasul și provocându-i mai multe contuzii la nivelul feței. Motivul? Ea ar fi cheltuit o sumă importantă de bani, de pe cardul lui, fără știrea acestuia. Daniela Crudu a mai avut probleme similare și cu un alt fost iubit, Nilă, care i-ar fi stins țigara pe față, în urmă cu nouă ani.

Bianca Drăgușanu i-a acuzat pe Coco Păun și pe Alex Bodi de violență. Ce zice Bodi: ” Noi ne-am certat de vreo 15 ori și ne-am împăcat. Suntem de râsul lumii”

Și Bianca Drăgușanu a fost supusă agresiunilor fizice. Ea a povestit despre Coco Păun, bărbatul din cauza căruia și acum are probleme de sănătate: ”Mi-a rupt picioarele și m-a lovit în locul în care pe mine mă doare cel mai tare. Mi-a rupt tibia, mă punea să stau în genunchi, m-a bătut pe stradă. Am vrut să mă sinucid” , a spus Bianca Drăgușanu, la un post tv. Dar și cu Alex Bodi ar fi avut necazuri.

Apropiații ei susțin că acesta i-ar fi înfipt furculița în mână și ar fi bătut-o. Bodi se apără: “Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon.

Ea are tulburări psihice. Zici că te-am bătut și după patru zile ai fugit cu mine în vacanță? Dacă a făcut dosar penal, asta doar ea știe. Bănuiesc că și-ar fi luat certificat. Dar să vină cu mine în Turcia să se afișeze peste tot cu mine? Femeia asta a fost numai în vacanțe cu mine, avea numai beneficii de pe urma certurilor noastre. Noi ne-am certat de vreo 15 ori și ne-am împăcat. Suntem de râsul lumii. De ce toate relațiile ei au fost lupta din Troia? Ca, ea e pâinea lui Dumnezeu?“, a mai spus Alex Bodi, la Antena Stars.