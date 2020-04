Sony Flame, eliminat de la Survivor. Ce a declarat imediat după ce a părăsit competiția de la Kana D

În urma voturilor publicului, Sony Flame părăsește competiția „Survivor România“, astfel că echipa Faimoșilor râmâne fără încă un membru. Iată ce declarații a făcut după ce a părăsit concursul.

Cele două nominalizări ale echipei roșii au fost chiar Elena Ionescu și Sonny Flame, despre care s-a speculat că ar forma un cuplu în cadrul competiției, după ce au împărțit într-o noapte aceeași saltea. În urma consiliului de eliminare de marți seara, 7 aprilie, faimosul a părăsit emisiunea.

În momentul în care a aflat că nu ea părăsește competiția, Elena Ionescu a izbucnit în lacrimi. De fericire sau de tristețe că i-a plecat coechipierul? Asta nu avem de unde să știm.

După ce a aflat că el este cel care își va face bagajele și va părăsi Republica Dominicană, Sonny Flame a avut o reacție acidă, dar, ulterior, a ținut să își ceară scuze pentru ieșirea sa.

„Mi se pare foarte fair alegerea publicului, o respect. În clipa asta am uitat orice ceartă, este un joc și nu trebuie să o luăm personal. Vreau să îmi cer scuze dacă am avut o reacție acidă. Asta am simțit în momentele respective. Acum vreau să-mi îmbrățișez colegii“, a transmis Sonny Flame.